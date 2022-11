Boon Food Group opent 20e winkel in Stompwijk

STOMPWIJK – Na een verbouwing van drie weken kunnen de inwoners van Stompwijk vanaf vandaag weer boodschappen doen in eigen dorp. De Coop van ondernemer Robert Pruijssers, de enige supermarkt in het dorp, opent onder de vlag van Boon Food Group.

De Stompwijkse supermarkt is van alle moderne gemakken voorzien. Bij entree van de winkel wordt de klant verwelkomd door een gesepareerde slijterij, een PostNL pakketkluizenmuur en een pinautomaat. “In een dorp als Stompwijk, waar de supermarkt zo’n belangrijke functie heeft voor de bevolking, moet je proberen de winkel zo compleet mogelijk te maken. Wij hebben geprobeerd een winkel neer te zetten waar alles te koop is”, zegt Eric Brosius, manager acquisitie bij Boon Food Group, tegen Levensmiddelenkrant. “Met het oog op de toekomst hebben daarom ook een ruimte met eigen ingang, die over enige tijd omgebouwd kan worden tot tabaksshop,”, vervolgt hij. Brosius doelt hierbij op het naderende verbod op de verkoop van tabak in de supermarkt.

Warm bad

Toen Coop de huur van het pand op had gezegd, moest Pruijssers op zoek naar een nieuwe keten. Gelukkig heeft hij de samenwerking met de familie Boon als een warm bad ervaren. “Het voelt voor mij als thuiskomen bij de familie Boon”, zegt de ondernemer tegen Levensmiddelenkrant. “Ik ben aan alle kanten enorm goed geholpen, tot de dag van vandaag. Er gebeurt altijd van alles tijdens een verbouwing, maar als ondernemer heb ik er dit keer helemaal geen stress van gehad”, aldus Pruijssers.



Sociale cohesie

Bij Boon’s Stompwijk zijn diverse lokale producten te vinden. Zo verkoopt de winkel ijs van melk van Stompwijkse koeien, brood van de plaatselijke bakkerij en kip van een lokale kipsnijderij. Daarnaast heeft de winkel van ondernemer Pruijssers een belangrijke sociale functie in de wijk. De dichtstbijzijnde supermarkten zijn te vinden in Zoetermeer of Den Haag, zo’n 8 kilometer verderop, maar voor veel ouderen is dit een brug te ver. Getuige de opkomst van de openingsreceptie en de vele positieve klantreacties wordt de nieuwe supermarkt zeer goed ontvangen in het dorp



Bron: Levensmiddelenkrant