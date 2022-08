CBS: Omzet foodsector 3 procent hoger

DEN HAAG – In het tweede kwartaal van 2022 is de omzet in de foodsector met 3 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het volume lag in deze periode ruim 5 procent lager. De flinke toename in de prijzen zorgde ervoor dat de omzet steeg met dalende volumes.