Consumentenbond: ‘Werk aan de webwinkel’

Online supermarkten informeren klanten onvoldoende

DEN HAAG - Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat online supermarkten klanten onvoldoende informeren over de producten in hun winkelmandje. De steekproef besloeg een bereik van 7 online supermarkten, waarvan er niet één de productinformatie volledig op orde had.

De resultaten van de steekproef liegen er niet om: het ontbreekt alle supermarkten namelijk meer dan eens aan de wettelijk verplichte voedingsinformatie. Het weglaten van het suikergehalte, herkomst- of allergeeninformatie van een product op de boodschappenbestelsites maakt het voor de consument lastig om weloverwogen keuzes te maken. “Als consument moet je producten met elkaar kunnen vergelijken en weten waar ze vandaan komen. En hoe gezond en hoe duurzaam ze zijn. Het is belangrijk dat de informatie die je supermarkt geeft volledig is”, zegt Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond.

Onderzoek

Voor dit onderzoek vergeleek de organisatie ruim 300 productpagina’s op de online boodschappenkanalen van Albert Heijn, Plus, Jumbo, Hoogvliet, Coop, Ekoplaza en Picnic. Het panel bekeek verschillende producten, ‘van brood tot bier, en van kindervoeding tot vlees’, en lette op 11 criteria. Er werd onderzocht of de productpagina’s voorzien waren van alle algemene voedingsinformatie, zoals ingrediënten, allergenen en voedingswaarden. “Ook checkten we of de verplichte vermeldingen bij specifieke producten aanwezig waren, zoals de herkomst, broodsoort, het alcoholpercentage en bijvoorbeeld waarschuwingen over het cafeïnegehalte”, meldt de Consumentenbond. Op alle onderzochte pagina’s werden in totaal 327 ‘gebreken’ gevonden.

Resultaten

De webwinkels laten onderling grote verschillen zien. Het panel is het meest te spreken over de e-supers van Albert Heijn en Plus. “Hoewel ze niet perfect zijn, zijn deze supermarkten over het algemeen het meest volledig met hun informatievoorziening”, aldus de Consumentenbond. Voor online winkel Picnic valt daar nog veel winst te behalen. Picnic scoort op bijna alle criteria het slechtst.

Vlees noch vis

De webwinkels schieten massaal tekort op het gebied van voedingswaarde-informatie of de herkomst van producten. Vooral in de productcategorieën vlees en vis. Deze informatie ontbreekt bij Jumbo het vaakst. “Een deel van de voedingsstoffen ontbreekt of de voedingswaarde staat er helemaal niet. Jammer dat je daardoor bijvoorbeeld niet weet hoeveel suiker er in een jam zit, of hoe gezond een kinderbiscuit is”, aldus de bond.

Wet Voedselinformatie

In Europa verkochte voedingsmiddelen dienen voorzien te zijn van een etiket dat prijsgeeft hoeveel energie, vet, verzadigd vet, koolhydraten, zout, suikers en eiwitten er in zitten. Daarnaast moeten de eenheden altijd per 100 gram of 100 milliliter vermeld worden, zodat de consument de producten gemakkelijk kan vergelijken.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant.