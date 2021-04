De Maretak wordt Odin Woerden

WOERDEN – De eigenaresse van natuurvoedingswinkel De Maretak draagt op 3 mei haar winkel over aan Odin. Odin Woerden wordt het 28e filiaal van de biologische coöperatie.

Onderneemster Janet van den Broek runt haar zaak al achttien jaar. Volgens Odin is de winkel onder haar leiding uitgegroeid tot een fijne, verzorgde biologische speciaalzaak met een goede bekendheid in de hele omgeving.

Logisch

Van den Broek is blij met de keuze voor Odin: “Samen met mijn winkelteam hebben we de afgelopen jaren een gezonde winkel neergezet in Woerden. De keuze voor Odin was voor mij logisch, omdat we al beleverd werden door de groothandel van Odin. En de structuur en de uitgangspunten van Odin sluiten het best aan bij mijn visie op de natuurvoedingsbranche. Ik ben dan ook blij dat De Maretak Odin Woerden gaat worden.”

Kwaliteit

Merle Koomans van den Dries, directeur Odin, klinkt ook positief over de overname: “Wij zijn heel blij dat wij de winkel mogen voortzetten. We kennen Janet van den Broek als iemand die kwaliteit hoog in het vaandel heeft zitten. We zullen ons uiterste best doen om de winkel met dezelfde dosis vakmanschap en aandacht voort te zetten.” Het team van De Maretak komt na de overdracht in dienst bij Odin, aangevuld met werknemers vanuit de foodcoop. Het assortiment van de winkel blijft grotendeels hetzelfde, met hier en daar wat accentverschuivingen.

Bron: Levensmiddelenkrant