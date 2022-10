Deliveroo: Voorstel beëindiging Nederlandse activiteiten goedgekeurd

AMSTERDAM – Deliveroo heeft vandaag bekend gemaakt dat het consultatieproces betreffende het voorstel om haar activiteiten in Nederland te beëindigen is afgerond.

Deliveroo zal Nederland, zoals eerder voorgesteld, per 30 november 2022 verlaten.

Na intensief overleg met werknemers en bezorgers, zogenoemde ‘riders’, blijkt dat het bereiken en behouden van een top marktpositie in Nederland niet haalbaar is voor de maaltijdbezorger, doordat Deliveroo in Nederland veel moeite heeft met opboksen tegen concurrenten als Thuisbezorgd en Uber Eats.



Dankbaar

Eric French, chief operating officer bij deliveroo internationaal, spreekt zijn dankbaarheid uit naar alle werknemers in een persbericht.

“We willen alle bezorgers en restaurant partners die met Deliveroo in Nederland hebben samengewerkt bedanken, evenals onze klanten. We zijn er trots op samen te hebben gewerkt met de beste restaurants, boodschappen partners en bezorgers. We zijn onze medewerkers dankbaar voor hun inzet voor Deliveroo en alles dat ze voor ons hebben betekend. We spreken ook onze dank uit aan alle bezorgers die ervoor hebben gekozen met ons te werken en zijn blij dat we passende compensatiepakketten voor zowel hen als onze medewerkers hebben kunnen overeenkomen”, aldus French.



Bron: Levensmiddelenkrant