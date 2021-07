‘Duurzaamheid gaat om verder kijken dan enkel de volgende generatie’

Jumbo Monique Zwaagdijk gaat met verbouwing verder inzetten op maatschappelijk belang

ZWAAGDIJK - Jumbo Monique in Zwaagdijk wordt verbouwd. Na de heropening is er nog meer ruimte voor de maatschappelijk aspecten waar ondernemer -Monique Ravenstijn zoveel waarde aan hecht. Zij vertelt aan Levensmiddelenkrant over haar unieke blik op ondernemerschap en hoe ze tot dit punt is gekomen.

Monique Ravenstijn komt uit een familie van supermarktondernemers, ze is de vijfde generatie binnen het familiebedrijf. Ze bestiert twee Jumbo Monique-supermarkten, in Zwaagdijk en in Heerhugowaard (sinds 2018). Ze begon echter zelfstandig met een Sparwinkel in 1999. Na twee jaar ging ze het familiebedrijf in, toen nog een Super de Boer. Na de overname door Jumbo kwam die naam na de ombouw in 2011 op de gevel.



Charmes en passie

Toen ze hoorde dat er in Zwaagdijk een supermarkt mocht openen, zag ze haar kans schoon. Jumbo durfde het eerst niet aan om hier een winkel te openen. Ravenstijn vertelt hoe ze het toch voor elkaar heeft gekregen: “Ik gooide al mijn charme en passie in de strijd en toen lukte het. We zijn nu negen jaar verder en het is een groot succes.” De winkel in Zwaagdijk werd tot en met 14 juli verbouwd. De super heeft nu 1800 m2 aan VVO, door het oppervlakte met 250 m2 te vergroten wordt er nog meer ruimte vrijgemaakt voor de maatschappelijke aspecten waar ze veel waarde aan hecht. “Ik geloof dat hier de toekomst van supermarkten ligt.” Boven de winkel hebben ze ruimtes kunnen huren waar de kantoren komen, maar ook sociale ruimtes, er is plek voor kookdemo’s en ze kunnen leveranciers er een podium bieden.



Verbouwing

Voor in de hernieuwde winkel komt een sociaal café. “Hier kunnen klanten terecht voor soep van geredde groentes, een eitje eten uit een doos eieren waarvan er eentje stuk is gegaan of een tosti halen waarbij een volkoren tosti goedkoper is dan een van witbrood,” legt de ondernemer uit. Op dit soort ontwikkelingen is ze het meest trots, dat er meer diepgang in de winkel zit.



Derving

Verder zet de supermarkt zich in om voedselverspilling tegen te gaan door derving niet weg te gooien. Dit gaat naar leer-werkbedrijf Stoer, die maken daar maaltijden van.

Wat hiervan niet wordt opgemaakt, wordt tot compost verwerkt dat weer in de winkel wordt aangeboden. Jumbo Monique is constant op zoek naar wat ze met derving nog meer kunnen doen. De ondernemer vertelt: “We zijn aan het kijken naar producten die we lang houdbaar kunnen houden. Dan kunnen we maaltijden aanbieden aan mensen die het moeilijk hebben, maar niet in aanmerking komen voor de voedselbank en zelf niet genoeg geld hebben om voedzame maaltijden te kopen of te maken.” Op deze manier wil de ondernemer toewerken naar een circulaire oplossing voor het verspillingsprobleem. Voor Monique Ravenstijn gaat het met duurzaamheid om verder kijken dan alleen te focussen op de volgende generatie. De initiatieven zijn bedacht door Ravenstijn en haar team: “Wij zijn 80 procent Jumbo en de overige 20 procent zijn wij helemaal zelf, dat is extra. Dat is waarom het Jumbo Monique heet.”



Samenwerken met je buren

De supermarkt biedt een verscheidenheid aan producten uit de regio: aardbeien, mosterd, lokale zuivel, waaronder een kaas die speciaal voor Jumbo Monique wordt gemaakt. De winkeleigenaar legt uit waarom deze producten belangrijk zijn: “Het is qua winstmarge niet heel erg interessant, maar klanten vinden deze artikelen juist leuk. Zo laat je zien dat je wilt samenwerken met je buren.” De franchisenemer vertelt over de startersdag voor alle medewerkers, waar regionale leveranciers een pitch houden over hun producten, zij geven hun vakkennis aan de medewerkers door. Daar helpen zij de klanten op de vloer weer mee. “De kennis en het enthousiasme dat onze medewerkers hierdoor meekrijgen is ongekend”, glundert Ravenstijn. Hierin komt weer het belang van verbintenis naar voren: “Wij zijn een bedrijf dat voor verbinding staat. Waar we je een hand geven, als het weer mag.”



Onderscheiden

Van online supermarkten voelt ze nog geen bedreiging, juist omdat dit niks te maken heeft met haar belangen. “Hoe wij het doen is een heel mooi antwoord op het online geweld.” Wel doet ze digitaal mee, om aan de vraag te voldoen, en hier doet ze het naar eigen zeggen ook enorm goed. “Naast dat ik het heel leuk vind om maatschappelijk betrokken te zijn met mijn winkel, is het ook voor klanten een extra reden om naar je winkel te komen. Je moet je onderscheiden op een bepaald vlak, dit kan zijn online of iets anders. Maar als je dat niet hebt dan ben je te laat”, beredeneert ze.



Pionieren

Ravenstijn is van vele markten thuis en legt de kracht van haar vele projecten uit: “Als je goede mensen om je heen verzamelt, dan kun je van alles doen. Ik ben een ondernemer, maar mijn kracht is dat ik ook een strateeg ben. Ik kijk naar de dingen in mijn bedrijf met een holistische blik. Zo kan ik verbindingen leggen die andere misschien niet zien.” Ze dankt deze houding en mindset aan haar pioniersfamilie. Haar overgrootmoeder, opa en vader waren op hun eigen wijze pioniers. “Enerzijds zit dat dus echt in me, anderzijds moet je dit zelf nog tot ontpopping brengen door je eigen ding neer te zetten.”

Bron: Levensmiddelenkrant