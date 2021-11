Geert Benders en Jumbo kondigen ontwikkeling winkel Blerick aan

VEGHEL – Ondernemer Geert Benders en Jumbo slaan de handen ineen om gezamenlijk een nieuw winkelconcept te ontwikkelen in het centrum van Blerick. De bouwwerkzaamheden gaan binnen enkele weken van start en medio 2023 wordt de locatie in Limburg geopend.

Plannen voor het nieuwe concept staan al geruime tijd op de planning. De winkel wordt een combinatie van een supermarkt met een uitgebreid aanbod van gezonde, betaalbare en lekkere producten en een gemakswinkel, waar klanten kunnen kiezen uit versproducten en versbereide maaltijden voor consumptie thuis of ter plekke.

Ruilverkoop Jan Linders

De Veghelse formule hevelt de bestaande winkel in Blerick aan de Blerickse Wieënpassage over aan Jan Linders wanneer de nieuwbouw in het centrum wordt opgeleverd. Deze samenwerking komt na de boodschap dat Jumbo en Jan Linders overeenstemming hebben bereikt over de ‘ruilverkoop’ van winkellocaties in Limburg en Noord-Brabant. Hiermee willen de formules hun winkelbestanden versterken. Ton van Veen, cfo Jumbo: “We zijn erg blij met zo’n creatieve supermarktondernemer als Geert Benders aan boord. Twee jaar geleden stapte Benders als voormalig Plus-ondernemer over naar Jumbo met het voornemen om samen een nieuw concept op te zetten waarin elementen van supermarkt, versmarkt en horeca samengaan. Het is geweldig dat onze gedeelde visie nu werkelijkheid kan worden.”

Eigen formule

De twee Plus-winkels van Benders werden in 2019 omgebouwd naar de Jumbo-formule. In datzelfde jaar ging de ondernemer de samenwerking aan met Jumbo en La Place om zijn eigen winkel ‘beej Benders’ in Venlo te versterken. Benders vertelt: “Wij zijn als familiebedrijf altijd op zoek naar vernieuwing, net zoals Jumbo. We zijn dan ook erg enthousiast om samen met deze innovatieve en daadkrachtige partner dit nieuwe concept verder te ontwikkelen. Samen zorgen we voor een unieke, eigentijdse foodbeleving. Gezamenlijk gaan we van dit project een belangrijke trekpleister voor Blerick maken.”

