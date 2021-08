Grootste deel Magic Box voldoet aan eisen NVWA

Foto: Too Good To Go

UTRECHT – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 37 Magic Boxen van Too Good To Go steekproefsgewijs onderzocht. Hierbij werd gekeken naar de verstrekte allergeneninformatie, de ‘ten minste houdbaar tot’ en/of ‘te gebruiken tot’-datum en de temperaturen van bederfelijke levensmiddelen.

Van de 37 onderzochte boxen bevatten twaalf voorverpakte, bederfelijke levensmiddelen zoals zuivel of worstjes. Twintig van de boxen bevatten zelfbereide levensmiddelen zoals pastasalades, pokébowl of gebak. En in zes boxen zaten houdbare producten zoals chips en koek.

Resultaten

Het grootste deel van de Magic Boxen voldeden aan de eisen van de NVWA op het gebied van temperatuur en houdbaarheidsdatum. In twee van de onderzochte boxen zaten bederfelijke producten met een te hoge bewaartemperatuur en één van de boxen had een product waarvan de THT-datum was verstreken. De regels omtrent allergenenwetgeving werden volgens NVWA minder goed nageleefd. Een kwart van de bedrijven die de boxen uitgeeft geven onvoldoende informatie over allergenen.

Conclusie

De autoriteit concludeert dat Too Good To Go redelijk goed op weg is, maar meer aandacht moet geven aan het communiceren over mogelijke allergenen in de producten van aanbieders van de Magic Boxen.

Bron: Levensmiddelenkrant