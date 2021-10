Happy Taste brengt gezonde maaltijden aan huis

Sparta-speler Van Leer start maaltijdservice

AMSTERDAM - Happy Taste is de nieuwe maaltijdbezorger, opgericht door voetballer Benjamin van Leer. “Onze uitgebreide menukaart, ervaren koks en snelle service zorgen ervoor dat jij jouw keuken minder vaak gaat zien”, staat op de website.

Het bedrijf is in september gelanceerd en heeft als doel klanten gemak te bieden met gezonde maaltijden. Het plan is om de komende periode naamsbekendheid op te bouwen en te groeien.

Maaltijden

De gerechten worden ’s ochtends in Amsterdam bereid met verse ingrediënten. Momenteel kunnen klanten uit acht maaltijden kiezen, waaronder acht uur gegaarde rendang, paella met garnalen en mosselen, en couscous met gebraden kippenbout. In de opstartfase wordt voornamelijk gekeken naar welke maaltijden goed werken, naderhand zal het aanbod elke 2 à 3 weken veranderen en eventueel worden uitgebreid.

Doelgroep

Happy Taste spreekt op dit moment vooral mannen tussen de 25-31 jaar aan, voornamelijk sporters die gezond én lekker willen eten. Dit hoopt het bedrijf na verloop van tijd te vergroten naar een breder publiek, de focus blijft echter op de drukke consument die geen zin en tijd heeft om te koken. De maaltijden hoeven enkel opgewarmd te worden en zijn vijf dagen in de koelkast houdbaar. Het bedrijf heeft de ambitie voor de komende tijd om naamsbekendheid op te bouwen en het concept gecontroleerd de markt in te brengen. Dit doen ze mede door samen te werken met Trunkrs. Zij gaan de maaltijden met speciale koelwagens door heel Nederland bezorgen. Van Leer: “Trunkrs heeft veel ervaring in de foodsector en is daarom voor ons de betrouwbare bezorgpartner. Bovendien zorgt het ‘same day delivery’-concept van Trunkrs ervoor dat de verse maaltijd dezelfde dag bij de consument in huis is.”

Bron: Levensmiddelenkrant