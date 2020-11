‘Het is voor klanten even zoeken en wij zoeken mee’

MILL - Na een flinke verbouwing staan Bram van de Ven en zijn vader Luc weer klaar om de consument te helpen, al moeten zij zelf soms ook nog even zoeken. Op het moment van spreken is de Albert Heijn in Mill net weer een halve week open.

“Wij hebben vol ingezet op vers en versbeleving. Zodra de consument de winkel binnenkomt, ziet hij alleen maar vers. Je kijkt uit over groente en fruit, waarbij we nu gebruikmaken van dry misting. Zodra je doorloopt, kom je bij het maaltijdgemak en vlees. Lopen ze nog even verder, dan staat er een markthal waar ze volop inspiratie kunnen opdoen voor een lekkere borrelavond”, vertelt Bram van de Ven.

Even wennen

De ondernemer is erg blij met de nieuwe opzet, al is het ook wel even wennen. “Het is voor klanten altijd wel even zoeken en wij zoeken enthousiast met hen mee. Maar het oogt gezelliger en we krijgen veel positieve reacties.” Daarom is hij ook met wat vernieuwingen in het assortiment helemaal tevreden. “We werkten altijd al veel samen met lokale leveranciers, zoals Gerrits eieren, een kippenboer hier uit de buurt. Maar het is ook leuk om te zien dat we nieuwe producten hebben toegevoegd die het meteen goed doen. De sushi die we nu hebben loopt vrij hard en ook op het extra speciaalbier reageert de consument enthousiast.”

Daarnaast zorgt de nieuwe inrichting ook voor extra aanloop in de eerste paar weken. “Mensen willen toch even kijken hoe het er nu uitziet. Met de nieuwe indeling oogt het pand ruimer, maar toch ook knus, vind ik. Alles wat een klant maar wenst zit in onze winkel. Bovendien hebben we bewust gekozen voor de markthal. Als je naar de cijfers kijkt, zou je dat misschien niet moeten doen, maar de beleving van de klant moet toch centraal staan. Met het hebben van een complete winkel maak je het verschil.”

In het Brabantse dorpje Mill is de familie Van de Ven inmiddels een begrip. Ook Van de Vens opa had al een supermarkt op dezelfde locatie. “Hij begon destijds met een Edah. Daarna hebben we een C1000 gehad en nu zitten mijn vader en ik nog steeds op dezelfde locatie, maar dan met Albert Heijn.”

Mede-eigenaar

Zelf komt Van de Ven pas net kijken in de ondernemersbusiness. “Op mijn vijftiende vulde ik al wel vakken in deze supermarkt en inmiddels loop ik drie jaar fulltime met mijn vader mee. En sinds dit jaar ben ik mede-eigenaar.”

Samen runnen ze niet alleen de Albert Heijn, maar ook de Gall&Gall bij de supermarkt en de Etos tegenover het plein. Een plek waar veel van de dorpsbewoners hun boodschappen doen, zeker omdat er ook een Kruidvat, Hema en Jan Linders aan hetzelfde plein gelegen zijn. Toch ziet de ondernemer zo’n directe concurrent naast de deur niet als een bedreiging. “De aantrekkingskracht van twee winkels aan één plein versterkt elkaar juist.”

