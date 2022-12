Interview: Jonge ondernemer maakt jongensdroom waar

WINSCHOTEN – Wat doe je als zoon van ondernemers? Je vader heeft twee Jumbo-supermarkten, je moeder een winkel in wol en garen. Dan neem je een Spar over in je woonplaats Winschoten. Dat is precies wat Sven Nicolai samen met zijn vrouw Vera pas geleden heeft gedaan. Een jeugddroom is zo uitgekomen.

Nicolai begon ooit als vakantiehulp in de winkels van zijn vader. Vanaf zijn jeugd heeft hij bij diverse andere supermarkten carrière gemaakt. Via Jumbo Grouw van Jouke de Jong en de Poiesz in Akrum is hij bij diverse Jumbo’s opgeklommen naar eerste medewerker DKW. Na meer dan 14 jaar supermarkt vond Nicolai dat het tijd was voor iets anders. Hij wilde ervaring buiten de deur op doen.

Iets meer dan drie jaar ging hij aan de slag als (senior) winkel-accountmanager bij Innocent Drinks, bekend van de kleine flesjes smoothies. “Maar mijn handen gingen weer jeuken. Ik miste het werken met collega’s en klanten in de winkel”, vertelt Nicolai. “Ik ben op zoek gegaan naar een winkel om over te nemen en heb die gevonden bij Spar.”

Stage

Maar Nicolai was onbekend met de werkwijze van Spar en ging stage lopen bij Spar City in Assen. “Ik heb heel veel gehad aan mijn tijd bij Nico en Angela van Dijk. Zij hebben mij zo veel geleerd. Ook bij Thom Weggemans van Spar Finsterwolde heb ik in vier weken tijd heel veel kennis opgedaan. Daar ben ik deze mensen zeer dankbaar voor. Zonder hun hulp was dit niet gelukt”, benadrukt de kersverse ondernemer.

Nicolai nam de winkel vorige maand over van Jan Stuiver. “Ik heb heel goed contact met Stuiver. De overdracht is perfect gelopen. Op 26 november heb ik de winkel overgenomen. We zijn die dag om 13.00 uur dicht gegaan en op dinsdag 29 november weer open gegaan. In die paar dagen hebben we de winkel een opfrisbeurt gegeven”, vertelt Nicolai. “We hebben de bloemenafdeling vernieuwd, we hebben tapas toegevoegd aan het assortiment, ook een aantal nieuwe streekleveranciers en een saptoestel”.

Middelpunt

Gevraagd naar de eerste indrukken een paar dagen na de overname vertelt hij enthousiast dat het druk is, hectisch, maar heel leuk. “De aanpassingen die we hebben gedaan zien we terug in de omzet en de feedback van de klanten. Het personeel is ook erg tevreden en denkt graag mee. Wat Nicolai aantrekt in Spar? “Ik kan mij goed identificeren met de formule. De grote lokale betrokkenheid van Spar is belangrijk. Je kent je klanten. Daarom gaan we in maart beginnen met een grote verbouwing naar Spar 3.0. Dan komen er nog meer nieuwe producten bij, zoals vers belegde broodjes en pizza. Ik hoop een buurtwinkel neer te zetten waar de buurt graag komt, dat dit het middelpunt van de wijk wordt”, besluit de ondernemer.

Bron: Levensmiddelenkrant