‘Je bent geen concurrent meer, iedereen helpt elkaar’

Fokko Kip, Albert Heijn en Gall & Gall Hoogkerk, sinds 1991

HOOGKERK – Supermarkondernemers beleven een onwerkelijke tijd. Wat begon met hamstergekte in heel het land, veranderde in steeds strenger wordende maatregelen. Inmiddels verandert de situatie continu, wat de creativiteit en communicatieve vaardigheden van ondernemers en franchisegevers flink op de proef stelt. Ondernemers delen hun ervaring. In dit artikel: Fokko Kip.

“De eerste week was hectisch, maar ik heb veel gehad aan de ondersteuning vanuit Albert Heijn. Voor wat de mensen op het hoofdkantoor hebben geregeld op de korte termijn, verdienen zij een pluim. Ik heb voorheen wel eens geklaagd dat met name de communicatie wat lang kon duren, maar het hoofdkantoor was me nu een aantal keer zelfs een stap voor. Zo was ik zelf al begonnen met het regelen van extra schoonmaakprocedures, toen Albert Heijn me belde dat er de volgende dagen al schoonmakers zouden komen. En ondanks de computerstoring bij distributiecentra op zaterdag had ik zondag alsnog al mijn vracht. Ook daarover is helder gecommuniceerd, waardoor ik meer mensen kon regelen om al die extra vracht het schap in te krijgen.”

Pasen

“Tijdens de hamstergekte heb ik op een bepaald moment tegen mijn bedrijfsleider gezegd dat ik er geen zin meer in had. Ik heb liever een goede omzet met Pasen, waarbij ik producten verkoop waar mensen blij van worden, dan dat ze zoals toen de hele winkel leeg hamsterden. Ik ben blij dat mensen zich nu een beetje generen voor het hebben van een volle kar. Een verzorgster van het kinderdagverblijf met een winkelwagen vol boodschappen zei vandaag tegen me dat ze zich een beetje schaamde. Terwijl zij dat juist niet hoeft te doen!”

“De komende tijd schakel ik per dag, zowel voor mijn Albert Heijn als voor de Gall & Gall. Ik ga mee met het landelijk beleid en heb de openingstijden van Gall & Gall dus ook aangepast. Ik vind het prettig dat het in deze tijd niet meer uitmaakt wat voor naam je op de lichtbak hebt staan. Je bent geen concurrent meer, iedereen helpt elkaar. We krijgen overigens ook heel veel dankbaarheid van 70-plussers voor het ouderenuurtje. Ik ben blij dat Albert Heijn dat heeft doorgezet.”

Bron: Levensmiddelenkrant