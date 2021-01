Karma Kebab wil festivalbeleving naar de retail halen

AMSTERDAM - Ooit op aanvraag van Lowlands is Karma Kebab begonnen aan een bijzonder project. Plantaardige kebab die het fenomeen van het broodje moet overtreffen. Hidde Stolwijk, co-founder en ceo van Karma Kebab zag de potentie.

Kort na Lowlands klopte ook Into the Great White Open aan de deur met de vraag of de plantaardige kebab maker daar met een foodtruck wilde komen. Stolwijk: “Eigenlijk hadden we alleen een product ontwikkeld en beschikten we niet over een foodtruck. Die hebben we toen geleend en zo zijn we de foodtruckbusiness ingerold.”

Begin 2020 stonden ze klaar om 160 festivaldagen te draaien, maar toen dit allemaal niet doorging zijn ze uitgeweken naar de horeca. “Op het moment dat het optimisme hier ook een beetje afnam zijn we verder gaan kijken richting de retail. We hebben vorig jaar gebruikt om de supply chain robuust te maken voor retailbelevering. Dat is gelukt en we leveren inmiddels aan tachtig Deen supermarkten waar we heel erg blij mee zijn”, zegt Stolwijk. Daarnaast is het bedrijf gestart met een ‘dark kitchen’ concept om horecapartners die het nu moeilijk hebben te ondersteunen met orders uit de eigen online webshops.

Een bewogen jaar

Het was dus een bewogen jaar voor een jong bedrijf waarin flexibiliteit en aanpassingsbereidheid van groot belang waren. “We hebben een shop bij verschillende bezorgdiensten die uitkomt in vier steden en willen dit uitbreiden naar minstens tien. Dit is een concept dat we snel kunnen uitrollen en wat vrij bestendig is tegen het schommelen in de coronatijd. Ook willen we verder bouwen op de retail. We hebben nu specifiek voor Deen gekozen omdat zij ons graag wilde helpen en we goede contacten hadden. De eerste twee maanden zijn hier goed gegaan en we zijn nu in gesprek met verschillende andere retailers”, vervolgt Stolwijk.

Vooruitzicht

Uiteindelijk wil het bedrijf ook een eigen vegan knoflooksaus en pitabroodjes ontwikkelen om zo de beleving die ze voor festivals voor ogen hadden ook naar de retail te brengen. Stolwijk: ”Wij geloven dat het fenomeen kebab eten nog zoveel beter kan dan hoe het nu voorgeschoteld wordt aan mensen.” De recente naamsverandering van Karma Shoarma naar Karma Kebab is voornamelijk tot stand gekomen met het oog op het buitenland, omdat kebab daar vaak een gangbaardere term is dan shoarma. “We zijn dus ook rustig aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn over de grens en dan met name Duitsland”, vervolgt hij.

Leger aan klanten

De coronasituatie zorgt er wel voor dat het jonge bedrijf nog even geduld moet hebben. “We hebben het afgelopen jaar veel positieve salesgesprekken gevoerd met partijen die met ons willen werken, maar wel pas als de markt open gaat. Er staat dus een leger aan klanten klaar voor wanneer het weer kan, dat zal wel een flinke opgave worden.” Als Stolwijk een ideale route had moeten uitstippelen zonder corona, dan was retail misschien wel veel later gekomen, zegt hij. “Idealiter bouw je liever een merk met een beleving en een achterban voordat je de retail instapt. Ondanks dat het geboren is uit noodzaak gaat het gelukkig heel goed en willen we dit nu ook doorzetten”, besluit hij.

Bron: Levensmiddelenkrant