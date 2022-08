Krachtenbundeling voor IRI en NPD

NEW YORK – IRI, internationale leverancier van marktinformatie, -oplossingen en -diensten, en marktonderzoeker NPD Group hebben hun krachten gebundeld. De fusie heeft als doel om samen een wereldwijde leverancier van technologie, analyse en gegevens te worden.

Het directieteam van het gecombineerde bedrijf zal worden geleid door president en ceo Kirk Perry en zal bestaan uit senior leiders van zowel IRI als NPD. De raad van bestuur zal worden geleid door voorzitter Tod Johnson en bestaat uit Kirk Perry, voormalig NPD-ceo Karyn Schoenbart, voormalig IRI-voorzitter Jeff Ansell en vertegenwoordigers van H&F, Vestar en NMC.



Inspelen op trends

De samensmelting brengt medewerkers over de hele wereld samen om de meer dan 7000 klanten die de organisaties gezamenlijk hebben een nauwkeurig beeld te geven van consumentengedrag en inzicht in de totale retailaankoop- en consumptietrends binnen de industrie. De naam en het merk van het gecombineerde bedrijf zullen later worden aangekondigd.

De twee marktonderzoekbureaus menen door de versmelting beter samen te kunnen werken met retailers en merken, op trends in te spelen, klanten van dienst te zijn en inzichten te benutten om groei te stimuleren.



"We zijn verheugd om onze twee geweldige bedrijven samen te voegen en samen een nog sterkere organisatie te creëren", aldus Kirk Perry, ceo bij IRI. "Onze combinatie zet een nieuwe standaard en legt de lat hoger voor innovatieve technologie, rijke inzichten en datagestuurde adviesdiensten in verschillende sectoren. Als één bedrijf zal ons team van wereldklasse een totale winkelaanbieding en een groter aandeel consumentenportefeuilles bieden. De mogelijkheden voor onze klanten, onze mensen en ons bedrijf zijn eindeloos."



Tod Johnson, voorzitter van de raad van bestuur, voegt daaraan toe: "Vandaag markeert een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf en de industrie. Ons gecombineerde bedrijf is het best gepositioneerd om onze grote verscheidenheid aan retailers en fabrikanten over de hele wereld te ondersteunen met uitgebreide en krachtige inzichten om hen te helpen navigeren door het voortdurend veranderende consumentenlandschap. We kijken ernaar uit om de enorme waarde te realiseren die deze combinatie kan creëren voor onze klanten, medewerkers en partners."



Bron: Levensmiddelenkrant