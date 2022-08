Lidl en Too Good To Go starten spaaractie

AMSTERDAM – Met een speciale spaaractie voor vacuüm-vershoudbakjes nemen Lidl en Too Good To Go een volgende stap in de strijd tegen voedselverspilling. Bij elke tien euro aan boodschappen bij de discounter krijgen consumenten een spaarzegel. Bij inlevering van een volle spaarkaart met acht zegels en een kleine bijbetaling kunnen klanten kiezen voor een vershoudbakje of een vacuümpomp.

Met de vacuümbakjes kunnen volgens Too Good To Go kliekjes beter worden bewaard dan in gewone bakjes. De bedrijven hopen dat er op deze manier nog minder eten hoeft te worden weggegooid. Een derde van alle voedselverspilling vindt volgens onderzoek door diverse organisaties thuis plaats. Het beter bewaren van voedsel zou ervoor kunnen zorgen dat er per huishouden gemiddeld 73 kilo minder voedsel wordt verspild. Dat zou gezinnen ongeveer 250 euro per jaar besparen.

Samenwerking

“Met onze app doen we er, in samenwerking met onze ruim 8.500 wereldwijde partners, alles aan om voedselverspilling tegen te gaan”, zegt Geertje Zeegers, countrymanager Too Good To Go. “In aanloop naar de vierde editie van de landelijke Verspillingsvrije week geeft Lidl een belangrijk signaal af en helpen ze hun klanten om (restjes) eten makkelijk te bewaren.

De bakjes zijn in verschillende afmetingen beschikbaar en kunnen met de pomp vacuüm worden getrokken. Met een schijf in de deksel is de bewaardatum in te stellen. De actie start 12 september.

Bron: Levensmiddelenkrant