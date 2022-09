Lidl gaat eigen merken groot promoten

HUIZEN – De discountsupermarktketen Lidl viert dit jaar haar 25-jarig jubileum in Nederland. In die jaren heeft de keten een assortiment opgebouwd met grotendeels eigen merken. Met de campagne ‘sterk in eigen merk’ gaat Lidl de huismerken vanaf maandag 19 september groot promoten.

Lidl zet vooral in op het verschil met de A-merken. Nadruk van de campagne zal liggen op het prijsverschil tussen de Lidl-huismerken en de A-merken. De kwaliteit doet volgens de discounter niet onder voor de grote merken. Volgens senior manager marketing van Lidl, Jorieke de Vries-Goosen, komt dat omdat Lidl bij de ontwikkeling ervoor zorgt dat het product minstens zo goed wordt als de benchmark.

Bewust

“Met de nadruk op minstens, want veelal doen we er méér cacao, nootjes of schoonmaakenzymen bij, waardoor ons product kwalitatiever is en in onafhankelijke tests als winnaar uit de bus komt”, aldus De Vries-Goosen. “Het omgekeerde komt ook voor, dan voegen we bewust minder toe om het product bijvoorbeeld gezonder te maken, zoals de hoeveelheid zout in brood. Dat is gedurfd, maar het betaalt zich op de lange termijn uit. Less is more in dat geval.”

Bron: Levensmiddelenkrant