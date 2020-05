‘Local heroes brengt de lokale ondernemer naar de 21ste eeuw’

Bedrijf bundelt kleine foodspecialisten in app met betaal- en pick-upsysteem

AMSTERDAM - Ondernemer Maarten Coumans lanceerde in week 13, vlak na de afkondiging van de lockdown, de Local Heroes-app in Amsterdam Oud-West. De uitrol was volgens Coumans een succes. Nu wil hij verder. “We denken aan een franchisemodel.”

Local Heroes werkt volgens een eenvoudig principe. Net als bij een reguliere webwinkel meldt een ondernemer met een speciaalzaak of marktkraam zich bij Local Heroes. Het team achter de app zorgt vervolgens dat de ondernemer met zijn assortiment en de juiste gegevens in de app vindbaar is voor consumenten. Die doet een bestelling en haalt zijn producten ’s avonds als pakket op bij een pick-uppoint in de wijk. De man achter Local Heroes Maarten Coumans gelooft dat het wel eens een belangrijk deel van de toekomst kan zijn voor lokale ondernemers, die steeds meer terrein verliezen aan het grootwinkelbedrijf en online.



Waarom dit platform?

“Persoonlijk vind ik de markt het mooiste stukje retail van Nederland. Marktondernemers zijn flexibel. Ze staan zes dagen per week ergens anders en hebben dagelijks nieuw aanbod. De markt mag niet verloren gaan, maar hoe maak je de markt levendiger en toekomstbestendig? Ik besprak vorig jaar wat ideeën over digitalisering met de gemeente Amsterdam, waarop ze zeiden: waarom zou je het niet gewoon doen? En dat er nu een virusuitbraak is en Local Heroes winkelen veiliger kan maken, is min of meer toeval.”



Was er direct animo bij de ondernemers?

“Er zijn maar twee ondernemers afgehaakt. Geen tijd of geen zin. De rest, zo’n 723 specialisten en een kleine supermarkt, was vrij snel aan boord. Zij zagen het potentieel. Persoonlijk denk ik dat techniek ons terug kan brengen naar dat oude marktmodel. Local Heroes brengt specialisten samen. Waar ze nu nog 10 procent van het marktaandeel vormen, kan dat in de toekomst flink gaan stijgen. Samen hebben ze een mooier aanbod dan een winkel alleen. Ik wil niet antisupermarkt zijn, dat is helemaal niet mijn insteek. Ik geloof alleen dat veel consumenten liever bij de slager en de visboer iets kopen, wanneer het gemakkelijk wordt gemaakt.”



Waarom denk je dat?

“Consumenten houden van kleine specialisten met een persoonlijke aanpak. Een nadeel is altijd al dat veel speciaalzaken om 17.00 uur sluiten, voordat een groot deel van werkend Nederland de kans krijgt daar boodschappen te doen. Het resultaat is dat een speciaalzaak het grootste deel van zijn weekomzet op zaterdag draait, wanneer mensen wel tijd hebben. Met Local Heroes zijn deze winkels of marktkramen in feite langer open. Consumenten bestellen vóór 15.00 uur bij meerdere specialisten en kunnen hun pakketten ophalen bij een pick-uppoint in de wijk, tot ‘s avonds 20.00 uur. Daarnaast kost het ook veel tijd om bij alle ondernemers langs te gaan. In een wereld waar gemak steeds belangrijker wordt, zorgen wij dat de boodschappen van alle ondernemers op één plek voor je klaar staan.”



Mist een consument niet dat persoonlijke contact bij een onlinebestelling en een centraal afhaalpunt?

“Juist niet. Dankzij de techniek wordt de customer journey mogelijk nog persoonlijker. We hebben WhatsApp in Local Heroes geïntegreerd, zodat de consument rechtstreeks kan appen met de ondernemer en andersom. De bakker waarmee we dat hebben getest was buitengewoon positief, juist omdat hij méér contact had met zijn klanten op deze manier. Waarschijnlijk komt dat door de laagdrempeligheid. Wanneer een consument een recept wil dat goed bij zijn aankoop past, kan bijvoorbeeld een groenteboer eenvoudig zijn recept doorsturen via WhatsApp. Feedback geven of even een praatje maken wordt zo ook makkelijker.”



Verwacht je dat iedere consument Local Heroes even makkelijk omarmt?

“Hoewel we er voor iedereen zijn, richten we ons in eerste instantie op de yuppen in de grote stad. Dat zijn jongvolwassenen die overdag werken en weinig tijd over hebben. Een yup wil ook graag naar de bakker, maar redt dat simpelweg niet.”



Hoe is de eerste periode geweest, sinds de uitrol in Amsterdam?

“Ontzettend positief. De gebruikersaantallen gingen door het dak. We hebben inmiddels meer dan 4.500 downloads en dat voor een wijkje in Amsterdam. Niet alleen downloaden ze de app, maar ze bestellen ook vaak en veel. Het is een beetje geëscaleerd. Het leukste is nog dat consumenten terugkomen. De waardering is ontzettend hoog. Op de NPS-beoordelingsschaal scoren we +80. Dat is gemiddeld een 9.2, ongekend hoog voor een retailmerk.”



Waarom kiest Local Heroes voor een pickuppoint en niet voor bezorging?

“We doen wel bezorging, maar de last mile in bezorging is duur. Voor thuisbezorging moeten we dan ook een extra fee vragen. Een verdienmodel is lastig te realiseren bij bezorging voor zelfstandig ondernemers. Ons pick-uppoint bevindt zich in de wijk, dus de afstand is minimaal. Bij pick-up hoeven we de klant dan ook niks extra’s te vragen. Het is bovendien een efficiënte manier van verkopen. Alles bij de pick-uppoints is al verkocht.”



Hoe wil je Local Heroes doorontwikkelen? Kunnen we pick-uppoints door heel het land verwachten?

“We hebben twee scenario’s. We verzorgen de uitrol zelf en/of stappen over op een franchisemodel. We kunnen de software aanbieden aan partijen die dan zelf pick-uppoints kunnen aanleggen en ondernemers werven. De uitvoering kan dus per plaats verschillen. We zijn ook op zoek naar winkelgebieden. We willen een mooi breed aanbod samenbrengen in de app, van food tot non-food. We staan open voor ondernemers in heel Nederland. Een platform creëren is een manier om de ouderwetse marktkraam mee te nemen naar de 21ste eeuw. Local Heroes is letterlijk de nieuwe marktplaats.”

Bron: Levensmiddelenkrant