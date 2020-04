Local Heroes: ‘Implementatie versneld’

Aantal initiatieven om ondernemers te helpen neemt fors toe

NIEUWVEEN - Drukte in de supermarkten en bezorgers die tot laat in de avond boodschappen bij de consumenten thuisbrengen. Zo is de situatie van de afgelopen weken en dat zorgt voor veel druk bij ondernemers. In korte tijd zijn er diverse initiatieven opgezet of eerder gelanceerd om deze ondernemers te helpen.

Operationeel blijven in tijden van corona is voor veel ondernemers lastig wanneer zij worden beperkt door maatregelen. Boodschappen thuisbezorgen biedt de oplossing, zo ervaren veel consumenten. Dat blijkt uit diverse berichtgeving van formules die op en neer blijven rijden tussen distributiecentra en consumenten. Nu komen initiatieven om ondernemers te helpen als paddenstoelen uit de grond.

Een daarvan is bijvoorbeeld de Local Heroes-app. Hierin kunnen consumenten online producten bestellen bij lokale ondernemers. Initiatiefnemer Maarten Coumans legt uit dat ze al maanden bezig zijn met dit platform en in eerste instantie pas over enkele weken van start zouden gaan. “Door het coronavirus hebben we onze lancering vervroegd, om zo kleine ondernemers te helpen hun producten online aan te bieden.”

De boodschappen die via de app worden besteld, kunnen dezelfde dag gratis worden opgehaald bij een pick-uppoint of voor een klein bedrag worden thuisbezorgd. De app is in eerste instantie enkel voor consumenten in Amsterdam Oud-West beschikbaar, maar de ambitie is om op korte termijn verder uit te rollen.

Versproducten

Een andere dienstverlening die de bezorgingscapaciteit voor versproducten per direct uitrolt in Nederland is Trunkrs. Het bedrijf biedt de foodsector de mogelijkheid om hun producten bij klanten thuis te laten bezorgen. Op die manier kunnen retailers hun businessmodel aanpassen en operationeel blijven.

Dit initiatief is bedoeld voor alle versleveranciers om verse producten zoals vlees of fruit te versturen. “Wij waren al bezig om onze dienstverlening voor de foodsector te optimaliseren”, zegt Jan Wijn, ceo van Trunkrs. “Toen we zagen dat de vraag naar bezorging van versproducten explosief toenam en tegelijkertijd de retail het steeds zwaarder kreeg, hebben we de implementatie versneld. Dankzij de vriesmogelijkheden in onze distributiecentra en de gekoelde verpakkingsmaterialen voor de bezorging, kunnen we voldoen aan de groeiende vraag. We hopen zo ook winkeliers te kunnen ondersteunen bij hun omslag naar thuisbezorging.”

De belangrijkste ambitie van Trunkrs is om producten te bezorgen volgens het ‘same day delivery’-principe, zodat producten slechts kort onderweg zijn én vers aankomen bij de consument. Beide partijen zien dat iedereen in de branche sinds het coronavirus een helpende hand biedt en voor elkaar klaarstaat.

Bron: Levensmiddelenkrant

