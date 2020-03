Local Heroes steunt lokale ondernemers met app

(CORONANIEUWS) AMSTERDAM - De Local Heroes App, waarmee consumenten producten online kunnen bestellen bij lokale ondernemers, is vervroegd gelanceerd met een pilot in Amsterdam. Initiatiefnemer Maarten Coumans speelt hiermee in op de vraag naar veilig boodschappen doen bij de consument.

Van de bekende hummus van de markt tot aan de verse zalm van de visboer, gebrande walnoten van het notengilde of aardbeien van de groentekraam: de Local Heroes App moet levensmiddelen van lokale ondernemers bereikbaar maken voor iedere consument. De boodschappen kunnen vervolgens dezelfde dag gratis worden opgehaald bij een pickuppoint of voor een klein bedrag worden thuisbezorgd. In week 13 is de app live gegaan in Amsterdam Oud-West. De ambitie is om Local Heroes in de aankomende tijd op diverse plekken in Nederland uit te gaan rollen.

Vervroegd

Initiatiefnemer Maarten Coumans legt uit: “We zijn achter de schermen al maanden bezig met dit platform om kleine ondernemers te helpen hun producten online aan te bieden. We stonden in de startblokken om over zes weken naar buiten te gaan, maar door het coronavirus hebben we onze lancering vervroegd.”

Bron: Levensmiddelenkrant