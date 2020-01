Ondernemersfamilie Derks stapt over naar Plus

UTRECHT - De familie Derks runt op dit moment een filiaal van Coop in Overasselt in de provincie Gelderland, maar zal binnenkort overstappen naar Plus.

De supermarkt wordt al generaties lang gerund door de familie Derks. Op dit moment is de dagelijkse leiding in handen van de broers Arnold en Theo, samen met hun partners Elles en Jessika. Naast de supermarkt zijn zij eigenaar van een ambachtelijke bakkerij, tankstation en autowasstraat. Edwin Linssen, directeur Winkelorganisatie bij Plus Retail: “De winkel van de familie Derks is een prachtige toevoeging voor Plus. Het ondernemerschap zit in hun bloed en ik heb er sterk vertrouwen in dat dit volledig tot zijn recht kan komen in onze coöperatie van zelfstandig ondernemers.”

Briljant 2.0

Naast de winkel van de familie Dirks komt er november nog een Plus bij in Overasselt. Aan de rand van de gemeente wordt een Briljant 2.0 supermarkt gerealiseerd, de nieuwste formule van Plus. In een 2.000 vierkante meter groot winkelpand zit niet alleen de supermarkt, maar is ook ruimte voor de eigen bakkerij, een lunchroom, plaatselijke slagerij en een nog nader te bepalen andere lokale ondernemer.

Bron: Levensmiddelenkrant