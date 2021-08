Picnic zet eerste stappen in Noord-Nederland

LEEUWARDEN – Picnic start vanaf half augustus in Leeuwarden met bezorgen. Inwoners van de Friese hoofdstad kunnen zich vanaf vandaag registreren. Dit is voor de websuper de eerste plek in de noordelijke provincies waar ze hun boodschappen gaan bezorgen.

Michiel Muller, medeoprichter van de online supermarkt, laat in een persbericht (in het Fries) weten blij te zijn met deze uitbreiding: "Vanuit ons distributiecentrum in Utrecht was het helaas niet mogelijk om het noorden goed te bedienen, maar dat is wel het geval met onze nieuwe distributiecentra in Apeldoorn en binnenkort in Zwolle.” Over waarom het persbericht in het Friese was, zegt hij: “De Friezen hebben lang op ons moeten wachten. Daarom verwelkomen we nu graag al die mensen die zich jaren geleden bij ons hebben aangesloten in hun eigen taal.”

Picnicstad

Volgens Muller is Leeuwarden een ideale plek voor de formule omdat er veel gezinnen wonen met tweeverdieners. Daarnaast is de stad met zo’n 65.000 huishoudens ook de grootte van een typische Picknickstad volgens de medeoprichter. De boodschappen worden geleverd vanaf de hub in Leeuwarden. Ze gaan van start met vijf elektrische auto’s en worden door tien leveranciers bevoorraad. Dit zal tegen het einde van het jaar groeien naar twintig auto’s en 45 leveranciers.

Noorden

De websuper laat weten dat hoewel Leeuwarden de eerste uitbreiding is naar het noorden van het land, dit niet de laatste zal zijn. Waar dit zal zijn is nog niet bekend. "We zijn momenteel in verschillende steden op zoek naar ruimte om een hub in te richten," aldus Muller.

Bron: Levensmiddelenkrant