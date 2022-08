Plus kiest Thuisbezorgd.nl gaan samenwerken

UTRECHT – De supermarktketen Plus en bezorgdienst Thuisbezorgd starten een proef bij vijf supermarkten in verschillende delen van het land. Klanten van de deelnemende winkels kunnen via de Thuisbezorgd-app kiezen uit 750 producten, van versproducten tot huishoudelijke artikelen. De bestellingen worden vanuit de dichtstbijzijnde PLUS-supermarkt direct per fiets bezorgd

Voor Plus is het een uitbreiding van de bestaande bezorgdiensten. Met de eigen Plus Express bezorgdienst krijgen klanten hun bestelling binnen twee uur thuis bezorgd. Daar komt nu de flitsbezorging via Thuisbezorgd bij.

Last minute

Het online kanaal van de supermarktketen groeide in 2021 met 20 procent. “Door de samenwerking met Thuisbezorgd.nl bieden we nu een extra snelle bezorgservice aan onze klanten. Verse ingrediënten voor een maaltijd of bijvoorbeeld last minute boodschappen voor een feestje. Gemakkelijk en snel bezorgd door hun vertrouwde Plus in de buurt",aldus Stephan Bosman, Manager Online bij Plus.

De proef begint in Leiden en wordt in september uitgebreid naar Schoonhoven, Venray, Rotterdam en Dordrecht.

Bron: Levensmiddelenkrant