Plus Sabine Zondag in Pijnacker viert 40 jarig bestaan

PIJNACKER – De ondernemersfamilie in Pijnacker viert haar veertig jarig jubileum. Ondernemer Sabine Zondag heeft het bedrijf vijf jaar geleden overgenomen van haar ouders. Op LinkedIn bedankt de ondernemer alle klanten: “40 jaar ondernemen met een supermarkt, doe je dankzij je klanten”.

Als blijk van waardering ontvangen alle inwoners van Pijnacker en Delfgauw het boek ‘Pijnacker in vroeger tijden’. Het is een boek met weetjes en verhalen over het dorp. Klanten kunnen het boek in de winkel ophalen en vullen met spaarplaatjes die zijn te verkrijgen bij elke € 10 aan boodschappen.

Een bewogen jaar

In een eerder interview met Levensmiddelenkrant zei Zondag over het afgelopen jaar: “2020 was een pittig jaar. De omzetten waren gigantisch, maar het was wel heftig om de winkel leeggetrokken te zien worden door het hamsteren. Wij zaten gelukkig in de goede hoek, maar ik vond de ellende van collega-ondernemers wel erg. We hebben dan ook veel gedaan voor de buurt. Zo hebben we twintig medewerkers overgenomen van een pannenkoekenboerderij. Ook stond een pedicure chocolade bij ons in te pakken.”

Bron: Levensmiddelenkrant