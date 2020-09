Spar University merkt weinig van heropening onderwijsinstellingen

Nu het nieuwe collegejaar begonnen is, zijn de deuren van de Spar University-filialen sinds drie

weken ook weer geopend. “We merken er nog maar weinig van, er komen nauwelijks meer studenten

onze winkel in”, zo stelt Ritesh Kanhaisingh, manager van de filialen bij de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. “De huidige situatie is verre van ideaal. De studenten hebben korter les en daardoor vaak zelfs geen pauzes meer; zo verdwijnen de momenten waarop ze normaal even een broodje kwamen halen bij ons.”

Beperkte capaciteit

Binneveld zou graag zien dat het kabinet meer de mogelijkheden gaat verkennen. “Kijk wat er wél zou kunnen. Dat zou goed zijn voor veel cateraars, ondernemers en ook voor Spar University.” De keten heeft zich volgens Kanhaisingh goed voorbereid op de heropening: “We hebben overal vloerstickers geplakt, duidelijke looplijnen afgebakend en toezicht op de mandjes die consumenten verplicht mee moeten nemen.” Toenemende drukte zou daarom geen probleem zijn voor Spar University.

Maar die drukte blijft dus voorlopig nog uit. Binneveld ziet vooral ruimte voor het openbaar vervoer en onderwijsinstellingen om op te schalen: “Universiteiten en hogescholen zitten nu maar op 20 procent van hun capaciteit vanwege de anderhalvemeterregel. We horen echter dat de opkomst onder studenten nog lager is, waardoor er minder studenten naar Spar University kunnen komen. Medewerkers van de onderwijsinstellingen blijven vaak thuis werken om studenten de ruimte te geven om fysiek aanwezig te zijn, maar onder hen is de opkomst dus laag. Voor ons betekent dit dat er onnodig veel studenten en medewerkers ook wegblijven bij onze winkels. Bovendien zie ik het openbaar vervoer te vaak leeg rondrijden, waardoor er ook nog eens geen voorbijgangers zijn die hun weg naar onze supermarkten kunnen vinden.”

Om de locatie in Amsterdam bij de Vrije Universiteit te bereiken, moeten consumenten zelfs enorm omlopen vanwege de verplichte looproute. “Daar had ook een andere oplossing gekund, dit kost ons klanten en dat is natuurlijk jammer”, zegt Binnenveld. Kanhaising vult hem aan: “We horen jongeren letterlijk zeggen dat ze niet zover om willen lopen. Dat geldt gelukkig niet voor iedereen en de studenten die ons weten te vinden, zijn erg tevreden met onze voorzorgsmaatregelen.”