Spar University wil ‘leukste retailwerkgever van Nederland’ worden

WAALWIJK - Met de start van het nieuwe collegejaar is een nieuwe wind gaan waaien door Spar University. Martijn te Berge en Ilona Bloch zwaaien voortaan de scepter over de negen winkels, al zal vooralsnog ook veel bij het oude blijven. “Voorlopig gaan we vooral aan de slag.”

Voormalig eigenaren Erwin Binneveld en Mirjam Bestebreurtje hebben het stokje overgedragen aan Te Berge en Bloch. Zij runnen al drie Spar City’s in Zutphen, Zwolle en Deventer. Operationeel manager Robin de Paauw zal het koppel ondersteunen. Het drietal gaat de uitdaging aan ‘de leukste retailwerkgever van Nederland te worden’. Te Berge: “Wij geloven dat je moet inzetten op de tevredenheid van je teams, teamleden met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek moet geven en de allerbeste leeromgeving moet bieden. Daarbij is het essentieel dat je je werkgeverschap tijdig aanpast aan de veranderende arbeidsmarkt.”



Groeiambities

Geeske Burema, commercieel directeur bij de super, heeft er het volste vertrouwen in dat de negen winkels van Spar University in goede handen zijn bij het koppel: “Ilona en Martijn hebben veel ervaring opgedaan met hun drie City winkels. In de afgelopen jaren zijn het City format en University format steeds dichter naar elkaar toegegroeid. Met de groeiambities van Ilona en Martijn hebben wij er alle vertrouwen in dat zij deze mooie winkels weer verder kunnen brengen.”

Bloch licht toe: “We hebben altijd groeiambities gehad. Toen Spar University op ons pad kwam, werden we steeds enthousiaster. We houden ervan samen te werken en te bouwen. Dat geldt niet alleen voor interne teamleden, maar ook voor externen die we onze ‘vrienden’ noemen. Denk hierbij aan Spar, fabrikanten, verhuurders en ondersteunende partijen. Er is veel ervaring in het bedrijf behouden gebleven en er is een duidelijke structuur opgezet die zorgt voor de borging van processen, afspraken en al het mooie dat al staat. En Spar holding zal een actieve bijdrage blijven leveren.”



Raakvlakken

Te Berge vult aan: “Wij hebben veel raakvlakken met Erwin en Mirjam wat betreft de cultuur en de wijze van werken. Wij houden allemaal – ook de Spar City winkelteams - van simpel, snel en slim samenwerken. Dat motto wordt dus breed gedragen. Daarnaast lopen wij graag voorop in nieuwe toekomstige marktontwikkelingen, dat past ook goed bij de campus winkels. Maar voorlopig gaan we vooral aan de slag.”



Wat betreft het assortiment verandert er voorlopig niets, vertelt Burema: “Vanuit Spar drijven we innovatie met name op het stuk directe consumptie, waar we graag willen versnellen. Juist de combinatie van iets echt lekkers voor nu en iets echt makkelijks voor later, versterkt onze gemakspropositie.”

