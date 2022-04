Stan Heerschap: ‘Hard werken, ambitie en er voor de klanten zijn'

Heerschap kleurt nu blauw, maar GastHeerschap blijft als vanouds

NEDERWEERT - “Ik ben trots tweedegeneratieondernemer”, begint Stan Heerschap. 56 jaar na het openen van de eerste bakkerij bestaat de Heerschap Groep uit 5 supermarkten, een middelgrote ambachtelijke bakkerij en een bakkerswinkel. Hij vertelt over de kracht van het familiebedrijf, de overstap naar Albert Heijn en over GastHeerschap.

Het familiebedrijf begon toen Toos en John Heerschap een bakkerij openden in 1966 en zes jaar later de eerste supermarkt in Nederweert. Sinds 2004 staat zoon Stan aan het hoofd van het bedrijf onder de naam Heerschap Groep. De winkels hebben in de loop der jaren onder de vlag van verschillende formules gewerkt: Vivo, Super, Super de Boer, Jumbo en nu Albert Heijn. Waar het succes vandaan komt? “Dat moet je aan onze klanten en medewerkers vragen”, stelt Heerschap. “Maar van huis uit heb ik altijd meegekregen: hard werken, ambitie hebben en klaar staan voor de klanten en voor elkaar.” De ondernemer maakt duidelijk dat de bakkerij een belangrijke rol speelt in het DNA van het bedrijf: “Die is het ‘warme hart van het bedrijf’ en diepgeworteld in de organisatie.” Vijftig jaar na het openen van de eerste supermarkt in Nederweert heropende begin deze maand de winkel in het nieuwe jasje. Daarover zegt de ondernemer: “Heerschap blijft Heerschap, zoals klanten meer dan 50 jaar van ons familiebedrijf gewend zijn!”



Van Jumbo naar Albert Heijn

In de zomer van 2020 werd aangekondigd dat vijf Jumbo-winkels van de Heerschap Groep over zouden gaan naar Albert Heijn. De overeenkomst met Jumbo eindigde op 31 december 2021 en de eerste Heerschap-winkel opende onder de blauwe vlag op 25 januari. De overstap naar Albert Heijn werd onder meer onderbouwd met het argument dat de formule aandacht heeft voor ambachtelijk vakmanschap en lokale producten. Hoewel er met de transitie van Jumbo naar Albert Heijn van alles verandert, zegt de ondernemer stellig: “Geel wordt dan wel blauw, maar Heerschap blijft Heerschap. Hierbij zijn twee dingen het belangrijkst: dat de bakkerij de kern vormt én dat het winkelend publiek alle bekende gezichten terugziet. Hoewel de winkels volledig zijn aangepast naar Albert Heijn-huisstijl worden onze klanten nog steeds geholpen door hetzelfde team. We hebben gemerkt dat dit voornamelijk belangrijk is tijdens de eerste dagen na opening als Albert Heijn. Mensen zijn letterlijk zoekende.” Tijdens de opening van de eerste omgebouwde winkel in Weert zei Heerschap: “De sfeer op het Oranjeplein blijft zoals vanouds, dat vinden wij erg belangrijk.”



Eén winkel toegevoegd

De ondernemer vertelt dat de vijf winkels niet alleen zijn verbouwd, ze zijn ook allemaal vergroot: “We hebben bij elkaar 13 buurpanden overgenomen, wat een hele onderneming was. Hiermee hebben we in totaal ruim 2.000 vierkante meter toegevoegd aan de winkels. In principe is dit één grote winkel erbij.” De supermarkten zijn volledig leeggehaald en opnieuw ingericht volgens de AH-stijl. “De winkels hebben een frisse uitstraling gekregen die past bij 2022. Met deze uitstraling kunnen we de komende tijd wel door! We hebben ook na de verbouwing goede begeleiding gekregen vanuit Zaandam. Al onze medewerkers moesten opnieuw ingewerkt worden. Een fijne methode was dat onze leidinggevenden een periode stage konden lopen in buddywinkels om te leren hoe het bij Albert Heijn werkt. Vervolgens konden zij hun eigen team begeleiden.” Heeft hij eigenlijk zelf een favoriete winkel? “Als ik zeg dat het de bakkerij is, doet dat de winkels tekort en andersom. Alles wat we doen, moet bijdragen aan het totaal: de samenwerking met AH, bakkerij en supermarkten”, aldus Heerschap.



Streeckgenoten

Over de reden van de overstap naar ‘de blauwen’ zegt Heerschap: “Albert Heijn is natuurlijk niet voor niets marktleider. De samenwerking tussen AH, de bakkerij en onze winkels betekent dat we allemaal mooi kunnen floreren.” Als voorbeeld vertelt hij dat de Heerschap-vlaaien sinds kort bij zo’n 50 winkels te vinden zijn. “We zijn gestart met twee vlaaien onder het Streeckgenoten-label van Albert Heijn in Limburg en Brabant. Dit is niet alleen een mooie stap voor Albert Heijn, maar ook voor de bakkerij en daarmee onze supermarkten. Het is een mooie optelsom voor alle belanghebbenden.” Of de ambachtelijk bereide vlaaien binnenkort in heel Nederland zijn te vinden, is nog maar de vraag. “We hebben 2,5 jaar geleden een nieuwe ambachtelijke bakkerij op de groei gebouwd. We kunnen momenteel aardig wat aan. Ik weet niet of we heel Nederland kunnen voorzien, maar we hebben ambitie genoeg”, legt de ondernemer uit. Heerschap praat met enthousiasme over de stappen die de Zaanse formule zet op het gebied van beter eten en samen eten. “Wij zijn al jaren bedreven in topkwaliteit. In onze bakkerij gebruiken we zo min mogelijk toevoegingen. We zien mede door de coronacrisis dat consumenten steeds meer waarde hechten aan goed en beter eten. Samen met Albert Heijn willen we zo veel mogelijk mens en milieu ontlasten.”



Familiebedrijf

Het onderscheidende aspect van het familiebedrijf bestaat volgens de ondernemer uit drie onderdelen: “Allereerst moet alles in breder perspectief geplaatst worden, denk hierbij aan goed voor mens en milieu. Ten tweede worden besluiten genomen met een blik op de horizon, het is van belang dat we op de lange termijn denken. Tot slot moet je het samen doen. Het is belangrijk voor mij dat er geen ‘ik’ is in dit verhaal. Als ondernemer ben ik niks zonder mijn gezin, ons team en onze klanten. Deze mensen zijn nodig om iets op te kunnen bouwen en om sámen iets op te kunnen bouwen. Dit betekent ook dat je iets over moet hebben voor elkaar.” Op de vraag of het bedrijf later over zal gaan naar zijn drie kinderen, antwoordt hij glimlachend: “Het lijkt me fantastisch als het bedrijf later in de familie blijft. Maar het belangrijkste is dat mijn kinderen hun eigen weg gaan.”

Bron: Levensmiddelenkrant

