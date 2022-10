Consumentenbond: 'Supermarkten nog steeds in de fout met aanbiedingen'

DEN HAAG - Uit onderzoek door de Consumentenbond blijkt dat aanbiedingen in de supermarkt vaak niet goed worden afgerekend aan de kassa. In een groot aantal gevallen betalen consumenten meer dan in de winkel staat aangegeven. Ook in voorgaande onderzoeken constateerde de bond veel fouten met aanbiedingsprijzen.

De Consumentenbond onderzocht bij Albert Heijn, Jumbo, Plus, Lidl en Aldi per keten negentig aanbiedingen in drie filialen. De mysteryshoppers kochten alleen aanbiedingen die speciaal waren aangegeven of op een speciale plek stonden en waren voorzien van papieren prijskaartjes. De uitkomsten zijn niet positief.

Bij Jumbo werd iets meer dan een derde van de aanbiedingen niet voor de juiste prijs afgerekend aan de kassa. Bij AH was dat bijna een kwart. Bij beide ketens betaalden de mysteryshoppers meer voor de producten. Plus zat rond de twintig procent foute prijzen. Aldi en Lidl gingen beduidend minder vaak in de fout. De verkeerde prijs was bij deze drie supermarkten vaker in het voordeel van de klant.

De consumentenbond vroeg Plus, Jumbo en Albert Heijn om een reactie. Alle drie beloofden ze beterschap. De volledige reacties van de ketens is te lezen op de website van de Consumentenbond.

Bron: Levensmiddelenkrant