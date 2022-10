Te veel prikkels in de supermarkt voor mensen met autisme

‘Veranderen van de zintuiglijke omgeving maakt winkels inclusiever en verbetert de winkelervaring voor iedereen’

READING - Een recente studie van de universiteiten van Reading en Oxford in het Verenigd Koninkrijk toont aan dat supermarkten voor mensen met autisme uitdagende plekken zijn.

Felle lichten, harde geluiden, sterke geuren en veranderende temperaturen maken de supermarkt tot een plek met zeer veel prikkels. Van alle drukke plekken, zoals eetgelegenheden, openbaar vervoer en winkels, werden de supermarkten het vaakst door deelnemers aan het onderzoek genoemd. De winkels zijn een ‘complex spinnenweb van zintuiglijke ervaringen’ voor mensen met autisme.

Er zijn meer factoren in supermarkten die als uitdagend worden beschouwd. De onvoorspelbaarheid van de omgeving en hoe moeilijk het is om er aan te ontsnappen werden genoemd. Er kwam verder naar voren dat personeel niet goed is opgeleid om eventueel assistentie en hulp te verlenen.

Oplossingen

Het onderzoek leverde een aantal – soms verrassend simpele – oplossingen. Een plattegrond van de winkel met daarop de locaties van de verschillende zintuiglijke aspecten als koelinstallaties en afdelingen met sterke geuren (groente en vis) kan al helpen. Mensen met autisme kunnen zo van tevoren zien wat ze kunnen verwachten.

De kennis van het personeel in de omgang met mensen met autisme kan ook worden verbeterd. Bijvoorbeeld door deze klanten naar een rustige plek te begeleiden.

Onderzoekers bouwden een testwinkel om mensen uit de supermarktwereld te laten ervaren wat het is om te veel prikkels te krijgen. “Interessant is dat zelfs niet-autistische bezoekers van de Sensorische Supermarkt meldden dat ze zich door de supermarkt haastten en dingen misten toen ze er de eerste keer doorheen liepen, omdat de sensorische input overweldigend was”, zegt dr. Cathy Manning, onderzoeker van de Universiteit van Reading. “Dit betekent dat het veranderen van de zintuiglijke omgeving niet alleen supermarkten inclusiever kan maken, maar ook de winkelervaring voor iedereen kan verbeteren. En dat is zakelijk gezien een goede zaak voor supermarkten.”

