Tea by Me meest innovatieve foodbedrijf van 2020

ROTTERDAM – Het Brabantse Tea by Me heeft de tweede plaats bemachtigd in de KVK Innovatie Top 100 2020 en mag zich daarmee het meest innovatieve foodbedrijf noemen. De thee van Tea by Me heeft een transparante korte keten, zowel de kweek en de productie vindt plaats in Noord-Brabant.

De KVK Innovatie Top 100 wil de zichtbaarheid van innovatie vergroten, om te laten zien waar het Nederlandse mkb toe in staat is. De eerste plaats ging dit jaar naar de Somnox Slaaprobot van de TU Delft, maar er was grote waardering voor de transparante korte productieketen van Tea by Me. Na acht jaar ontwikkelen is het theemaker Johan Jansen gelukt om de theeplant Camellia Sinensis winterhard en daarmee geschikt voor het Nederlandse en Europese klimaat te maken. Door de lokale kweek wordt veel CO2 bespaard en de theeplanten zetten CO2 ook om in zuurstof, waardoor de footprint én het klimaat verbeteren.

Steeds meer consumenten willen gezonde, lokale, bewuste producten kiezen, maar voor thee was nog geen alternatief, Tea by Me geeft consumenten hier nu een keuze in. Onder de merknaam Joan local teamakers wordt de Nederlandse thee momenteel verkocht bij meer dan negenhonderd winkels, zoals Plus, Spar, Makro en Sligro.

Bron: Levensmiddelenkrant