Krachtenbundeling in strijd tegen wegwerpverpakkingen

Verpakkingsvrije producten onlinesupermarkt Pieter Pot nu ook offline

AMSTERDAM – De verpakkingsvrije boodschappen van onlinesupermarkt Pieter Pot zijn nu ook offline te verkrijgen. De zero-waste onlineboodschappendienst is een samenwerking aan gegaan met buurtsuper Stach. Pieter Pot hoopt met de krachtenbundeling te bereiken dat nog meer mensen in aanraking komen met afvalvrij boodschappen doen. “Hopelijk kunnen we daarnaast ook andere winkels inspireren om over te gaan op afvalvrije producten,” aldus Jouri Schoemaker, oprichter van Pieter Pot.