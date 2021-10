Vomar opent 75e winkel

ENKHUIZEN – Vomar heeft haar 75e winkel in Enkhuizen op feestelijke wijze geopend. Dit is de tweede Vomar in Enkhuizen en de vierde Deen-winkel die is omgebouwd naar een Vomar. De komende periode worden nog 19 Deen-winkels, na een verbouwing, heropend.