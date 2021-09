'We bereiden ook maaltijden voor een andere supermarkt'

Plus Sabine Zondag in Pijnacker verkoopt sinds kort broodjes en ziet meer kansen

PIJNACKER - Sabine Zondag (31) is nu vijf jaar supermarkteigenaar van een Plus in Pijnacker. Een echte ondernemer zit niet stil, en grijpt kansen waar deze ontstaan. Zo ook Zondag. Met haar zelfbedachte concept ‘de Keuken van Pijnacker’ bereidt haar winkel verse maaltijden en sinds kort ook broodjes om onder meer vele thuiswerkenden te bedienen. De onderneemster ziet echter mogelijkheden om nog meer brood op de plank te krijgen.

Sinds wanneer ben je ondernemer van een Plus en hoe bevalt dat?

“Ik ben in 2016 begonnen, ik heb toen het bedrijf van mijn vader overgenomen. Zijn winkel was eerst een Edah, maar die formule hield in 2007 op te bestaan. Plus kwam toen naar voren als club waar we bij wilden horen. Ik was destijds zeventien jaar maar stond er wel al achter. Nu ben ik blij met de keuze voor Plus van mijn vader. We doen het samen als coöperatie, er is vrijheid om te ondernemen en ik omarm het doel om persoonlijke service te geven en betrokkenheid te hebben om zo verbonden te zijn met de buurt. Bij Plus krijg je ook de ruimte voor ondernemerschap. Je kan kansen zien en die uitvoeren door zelf te kijken waaraan er behoefte is in jouw marktgebied. Mensen die thuiswerken kopen bijvoorbeeld vaak een broodje bij mij tijdens hun pauze.”

Wat vind je ervan om supermarktondernemer te zijn?

“Het bevalt goed, het is er met de paplepel ingegoten. Ik vind het erg leuk om te bouwen aan mijn bedrijf, met een goed team om me heen. Samen met hen wil ik een optimale winkelervaring aan mijn klanten geven, elke dag beter dan de dag ervoor. 2020 was wel een pittig jaar. De omzetten waren gigantisch, maar het was wel heftig om de winkel leeggetrokken te zien worden door het hamsteren. Wij zaten gelukkig in de goede hoek, maar ik vond de ellende van collega-ondernemers wel erg. We hebben dan ook veel gedaan voor de buurt. Zo hebben we twintig medewerkers overgenomen van een pannenkoekenboerderij. Ook stond een pedicure chocolade bij ons in te pakken.”

Wat is de Keuken van Pijnacker precies? Is het een eigen concept?

“Ik heb de Keuken van Pijnacker zelf gecreëerd. Het is begonnen met verse maaltijden. We hebben een keuken met een chef-kok die elke dag de maaltijden bereidt. Het was en is een groot succes. Klanten komen daarvoor terug. Toen ben ik na gaan denken over uitbreiding van dat aanbod. Ik merkte zelf dat verse broodjes bijna nergens te verkrijgen zijn. De vraag neemt wel toe, je ziet het meer bij tankshops en dergelijke. Maar op het gebied van prijs-kwaliteitverhouding konden wij het beter, dacht ik. Een halfjaar lang heb ik veel broodjes bedacht en geproefd met een chef-kok. Sinds begin juli zijn deze verkrijgbaar in mijn winkel onder de noemer ‘de Keuken van Pijnacker’. De slager maakt bijvoorbeeld de kip ketjap voor dat specifieke broodje, in de keuken maakt de chef-kok basisingrediënten voor overige broodjes. Tot nu toe verloopt het goed. Het is wel intensief, alsof ik er een winkel bij heb. We bezorgen broodjes ook thuis of op kantoor. Daarnaast hebben wij een corner met Leonidas bonbons.”

Wat voor broodjes bied je precies aan en hoe duur zijn deze?

“De rijk belegde broodjes zijn onderverdeeld in verschillende prijscategorieën. De meeste vallen in de duurste categorie van 3,95 euro, die zijn luxe belegd. De klant krijgt dan bijvoorbeeld een carpaccio met eigen gemaakte truffelmayonaise. Een broodje Rotterdamse kaas valt in de goedkoopste klasse van 2,95 euro. Ook zijn er een aantal voor 3,50 euro beschikbaar. Mijn favoriet is het broodje Surinaamse kip kerrie met zoetzure komkommer en ui.”

Hoe hoog is de winstmarge op de broodjes?

“Dat is lastig om te zeggen, we zijn nog niet zo lang geleden begonnen. Het is ook behoorlijk arbeidsintensief. Ik heb gekozen voor betaalbare prijzen en goede ingrediënten. Het trekt mensen aan. We merken nu langzaam dat er steeds meer klanten specifiek voor de broodjes komen. Ook is er door verschillende media over gepubliceerd. Mond-tot-mondreclame werkt daarnaast heel goed. Buurtbewoners zijn er wel nieuwsgierig naar.”

Hoe zijn de reacties op het door jouw bedachte concept?

“Klanten reageren enthousiast, er komen ook aardig wat grote bestellingen binnen. Ik ben heel erg tevreden over de start, en ben benieuwd wat het in de toekomst gaat worden.”

Met welke fabrikanten werk je samen? Kan je daar iets over vertellen?

“Een groot gedeelte is via Plus, de inkoop voor de keuken komt van de lokale horecagroothandel Kreko. Zij zitten erg dichtbij, de samenwerking gaat heel goed en het schakelen verloopt kort. Vis en dergelijke nemen we af van Seafood Centre; onder meer de tonijnsalade komt daar vandaan.”

Kunnen we nog andere dingen van je verwachten in de winkel?

“Voor nu ligt de focus op het uitbreiden van de keuken door meer koks aan te nemen en de keuken zelf groter te maken. We bereiden nu ook maaltijden voor één andere supermarkt. Dat willen we uitbreiden naar meer winkels die zelf niet de ruimte hebben voor een keuken. Dat is een win-winsituatie.”

Bron: Levensmiddelenkrant