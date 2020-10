Bacardí-Martini speelt in op de consumentenbehoeften

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Likorette en Premix, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: Bacardí-Martini

GOUDEN PARTNER AWARDS | GOUDA - Bacardí-Martini is verkozen tot Gouden Partner 2020 in de categorie Likorette en Premix. Het bedrijf nam de prijs met het criterium Omzetprestatie met plezier in ontvangst. Merlijn van de Ven, sales director bij Bacardí-Martini, over het winnen van de prijs: “Dit is heel mooi natuurlijk! Vooral de erkenning vanuit onze retailpartners is een bevestiging dat onze focus op partnerships zijn vruchten afwerpt en we in deze uitdagende categorie samen met onze partners groei genereren.”

Waarom is Bacardí-Martini in jullie optiek verkozen tot Gouden Partner?

“Bacardí is al jarenlang een partner in het segment. Met bekende producten zoals Bacardí & Cola of William Lawson’s & Cola, maar bijvoorbeeld ook met recente innovaties zoals Bacardí & No Sugar Cola.”

Hoe zien jullie dat de categorie Likorette en Premix zich ontwikkelt?

“De dynamiek en constante ontwikkeling maken deze categorie interessant. En dit is volledig gedreven door de vraag vanuit de consument die meer en meer op zoek is naar unieke, meer premium producten die relatief gemakkelijk en snel geserveerd kunnen worden. Daarnaast zien we dat COVID-19 het consumptiemoment gewijzigd heeft. Waar voorheen onze consument een blikje Bacardí Spiced & Cola ‘on the go’ dronk tijdens bezoek aan een festival of sportwedstrijd, zien we dat nu verschuiven naar een barbecue, picknick of thuisconsumptie met vrienden.”

Hoe spelen jullie in op de behoefte van deze consument?

“We zien dat de consument nieuwsgieriger is dan ooit, en het is onze taak om continu te blijven prikkelen. Dit doen we door onze kant-en-klare cocktails op een inspirerende manier tot leven te brengen op het schap, zowel on-als offline, om de consument te sturen in een schap dat traditioneel vrij druk oogt. Daarnaast speelt innovatie een cruciale rol voor groei op de lange termijn, met de meest recente ontwikkelingen op het vlak van minder calorieën, alcoholvrije en meer premiumvarianten.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Samen met onze retailpartners werken we continu aan de ontwikkeling van dit segment. Tijdens onze joint business planning sessies benaderen we de categorie vanuit verschillende hoeken; welke trends spelen er, waarmee kunnen we bepaalde need-states en occassions bedienen om samen de groei in de categorie te vangen? Het category development team denkt hierin mee naast de standaardzaken als schapplannen, en ons shopper marketing team ondersteunt de in-storecommunicatie om zo meer awareness voor de categorie te krijgen.”

Cathelijne van Meggelen

Category manager bij Hoogvliet over Bacardí-Martini

“Bacardí-Martini heeft relevante artikelen voor de segmenten en plant zijn promotionele activiteiten goed. Ze zijn daarnaast goed op de hoogte van wat er speelt binnen de markt. Ze zijn bereid om mee te denken, staan open voor leuke acties en willen daarin ook investeren.”

