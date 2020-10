Best for Your Friend houdt categorie fris en actueel

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Diervoeding, Criterium: Succes van introducties, Winnaar: Nedac Sorbo

GOUDEN PARTNER AWARDS | DUIVEN - Nedac Sorbo heeft de Gouden Partner 2020 gewonnen. In de categorie Diervoeding wonnen zij op het criterium Succes van introducties. Paul Swart, sr. category manager Petcare, zegt blij te zijn met de award.

Gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat vinden jullie ervan?

“We zijn erg blij dat onze inspanningen gezien en gewaardeerd worden door de inkopers en category managers waar we mee samenwerken. Twee jaar geleden wonnen we de prijs op de criteria Rendementsbijdrage en Succes van introducties. Het is een bevestiging dat we ons verder blijven ontwikkelen en met onze introducties blijven zorgen voor groei binnen de categorie.”

Waarom is Best for your Friend in jullie optiek verkozen tot Gouden Partner? Wat is de sleutel tot jullie succes?

“De sleutel tot succes is het team waarin we samenwerken. Het kennis- en kundeniveau is zeer hoog en iedereen kent zijn of haar rol. Daarnaast helpen we elkaar graag om tot nog betere resultaten te komen. Ook werken we vaak al jarenlang intensief samen met partners in de keten. We maken duidelijke keuzes, zoals in welke kanalen wij ons begeven met het merk Best for your Friend . Uiteraard kloppen de randvoorwaarden binnen ons bedrijf en werken we iedere dag hard aan onze ambitie om binnen foodretail marktleider te worden in het premiumsegment.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar binnen de categorie?

“Een hele mooie mijlpaal is dat we sinds 2019 het nummer 1 merk in hondensnacks zijn geworden in foodretail. We hebben daarnaast een duidelijkere focus in onze merkstrategie en ons assortiment en durven daarin keuzes te maken. Ook zijn we trots op de diverse samenwerkingsprojecten met retailers. Dit succes komt niet zomaar op ons pad. Het past in onze ambitie en zorgt voor de groei die we jaar op jaar realiseren en is daarnaast een bevestiging dat we gezien worden als een A-merk.”

Waarom zijn jullie op het criterium Succes van introducties het meest succesvol in deze categorie?

“We hebben goed nagedacht over welke kansen er binnen foodretail liggen en hoe we daarop inspelen met nieuwe en onderscheidende concepten. Het vertrekpunt daarbij is consumentengedrag en markttrends. We testen nieuwe concepten uitvoerig alvorens we ze op de markt brengen. We kunnen daarmee bijna uittekenen wat de potentie van een nieuw concept of product zal zijn.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“We hebben nog beter nagedacht en gevraagd waar ze behoefte aan hebben. Waar stuurt een inkoper/category manager op? Met welke beperkingen in tijd en timing moeten we rekening houden? Daarnaast stoppen we veel energie in het analyseren van marktdata en delen die actief met de retailers. Wat gebeurt er in de markt? Wat wil de shopper en hoe verandert zijn of haar gedrag? Op die manier zorgen we dat we waarde kunnen blijven toevoegen in de categorie.”

Marco Telkamp

Assortimentsmanager bij Jumbo Supermarkten over Nedac Sorbo:

“Nedac Sorbo denkt mee met de retailer en schakelt snel waar dat nodig is. Ze staan met beide benen op de grond; geen poespas. Daarnaast komt het bedrijf regelmatig met upgrades van het assortiment om het aanbod fris en actueel te houden. Dat waarderen onze klanten en zo blijft BFYF een sterk merk binnen de categorie hondensnacks.

Vanaf het moment dat wij de keuze maakten om BFYF in het hondenschap een prominente plaats te geven, zagen we de klant positief reageren op het aanbod. Ze zien dat de producten uitblinken in kwaliteit en uitstraling. Het gevolg is een forse groei in afzet en omzet. Dat zorgt er wat ons betreft voor dat Nedac Sorbo op dat vlak deze award heeft verdiend. De introductie van de Triosticks-lijn is zeer succesvol. Innovatief en met een goede kwaliteit. Dat zorgt ervoor dat onze klanten dit product waarderen. Dit creëert een prima afzet en omzet, dus een win-win voor alle partijen: de klant, Nedac Sorbo en Jumbo.”

