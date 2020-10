Klantgerichtheid maakt Concorp prettige partner

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Keelverzorgers en Mondverfrissers, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: Concorp Brands

GOUDEN PARTNER AWARDS | OISTERWIJK - De omzetprestaties van Concorp bleven dit jaar niet onopgemerkt binnen de categorie. Category managers verkozen het bedrijf dan ook tot Gouden Partner 2020. Salesmanager van Concorp Eelke Holtrop is blij met de prijs: “Het voelt heel goed, vooral ook omdat we hier als team veel effort in gestopt hebben en dan is het altijd heel fijn om beloond te worden door je handelspartners. Voor ons was het duidelijk dat er iets moest veranderen, we moesten alleen de handel overtuigen dat dit de juiste koers was.”

Holtrop: “De sleutel tot succes zit hem in het feit dat we gekeken hebben naar de invulling van de verschillende behoeftes in de categorie. Hierdoor hebben we extra omzetgroei weten te realiseren. Sommige segmenten waren overbelicht in het assortiment en sommige behoeften werden niet goed ingevuld, zoals de meer functionele behoeften. Door hier een goede invulling aan te geven bedien je de consument beter en realiseer je daarmee omzetgroei in de categorie. Hierdoor ontwikkelt ons marktaandeel zich positief in de verschillende kanalen.”

Wat is een bijzonder hoogtepunt van de afgelopen twee jaar?

“Ons laatste hoogtepunt is de lancering van het Nationale Kruidenonderzoek begin oktober, waarin we vanuit Ricola de “Staat van Kruiden” in Nederland onder de loep nemen. Hieruit blijkt dat kruiden hot zijn en er veel interesse is, maar dat we er nog heel weinig over weten. Een mooie taak voor Ricola om haar 90 jaar expertise en passie voor kruiden over te brengen op de Nederlandse consument. Voor Fisherman’s Friend hadden we een mooie campagne gelanceerd om op een creatieve manier de doelgroep te verjongen. Sinds deze zomer zetten wij een verfrissende animatiestijl in voor deze campagne. Tevens is dit het eerste merk dat adverteerde op TikTok in Nederland.”

Waarom zijn jullie op het criterium Omzetprestatie het meest succesvol?

“We hebben met onze aanpak gezorgd voor een flinke omzetgroei in een categorie die de afgelopen periode erg onder druk stond. Vooral kauwgom heeft het erg moeilijk en onze merken Ricola en Fischerman’s Friend spelen erg goed in op de functionele behoefte die sterk ontwikkeld is de laatste tijd.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Een betere samenwerking begint in onze ogen bij een goed advies in samenwerking met onze collega’s van category management. Dit leidt tot omzetgroei in plaats van een advies dat enkel gericht is op eigen succes. Hierdoor zagen we veel omzetkansen die we samen met onze handelspartners hebben besproken en ingevuld. Het is fijn te ervaren dat ook onze handelspartners dit erg gewaardeerd hebben en bereid waren om keuzes te maken. We hebben hier stappen in gemaakt het afgelopen jaar, maar zijn er nog niet en gaan hier komend jaar zeker verder mee door.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie product aan?

“In een studie die we dit jaar hebben gedaan, zien we dat consumenten duidelijk verschillende behoeften hebben binnen het AKVsegment. Met Ricola vullen we met name de functionele behoeftes in. Het unieke van Fisherman’s Friend is dat we in het hele spectrum van AKV-behoeften een rol spelen. Zowel aan de functionele kant met onze Original, als aan de verfrissing- en afleidingskant met bijna al onze andere varianten zoals Mint, Spearmint en Salmiak.”

Tim van Dorsselaer

Category manager bij Hoogvliet over Concorp:

“Concorp voegt waarde toe aan de categorie en dat is erg belangrijk voor ons. Het is een fijne partner die met ons meedenkt. Ze weten wat voor klant ze voor zich hebben, waar wij als Hoogvliet voor staan en hoe zij daar het best op in kunnen spelen met hun producten. Ze denken mee in onze middelen en weten wat ze bij ons kunnen inzetten om hun producten tot een succes te maken.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.