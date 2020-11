L’Oréal denkt out-of-the box mee met partners

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Persoonlijke verzorging, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: L’Oréal

GOUDEN PARTNER AWARDS | HOOFDDORP - L’Oréal is verkozen tot Gouden Partner 2020. Stephan Middelhoven, group account manager zegt dat L’Oréal enorm vereerd is om deze prijs te winnen: “Het is waardering voor waar we mee bezig zijn. Persoonlijk vind ik dit de belangrijkste prijs om te winnen, aangezien meedenken op niveau assortimentsgroep de basis is voor gezamenlijke groei.”

Volgens Middelhoven zorgt L’Oréal ervoor dat de retailer centraal staat en proberen ze hun taal te spreken. “Het denken vanuit de categorie is voor ons samen met onze onafhankelijke business development afdeling het startpunt. Daarna bekijken wij op welke wijze de verschillende proposities daar het beste invulling aan kunnen geven. Als de categorie groeit, dan zullen wij dat ook doen, aangezien wij sterke en relevante merken hebben. Daarnaast komen we met introducties die extra waarde brengen voor de retailer.”

Daarnaast meent Middelhoven dat L’Oréal iedere retailer op een unieke wijze behandelt en dat dit resulteert in mooie resultaten. “Samen met de retailer proberen we het beste assortiment neer te zetten, zowel off als online en bekijken we welke introducties geschikt zijn voor de retailer.”

Een van de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar is voor Middelhoven het in 2018 geïntroduceerde Elvive Purple, een product dat volgens hem nog steeds een groot succes is. “Daarnaast hebben we de massa aangesproken met meer natuurlijke haarverzorgingsproducten met Loving Blends door dit merk groter neer te zetten en nóg meer aandacht en zichtbaarheid te geven. Naast Loving Blends hebben we met onder meer de lancering van Garnier Bio een biologisch gecertificeerd huidverzorgingsmerk gelanceerd wat een nieuwe doelgroep aanspreekt voor de retailer.”

Het afgelopen jaar was een gek jaar door corona. Fabrikanten en supermarkten hebben volgens Middelhoven kunnen profiteren van het one-stop-shopgedrag van de consument. “Dit is momenteel heel belangrijk en zal nog belangrijker worden in de toekomst. Wij denken mee met de retailer om de meest relevante producten in het assortiment op te nemen, zodat de consument ook haar beautyproducten kan kopen naast haar dagelijkse boodschappen. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren enkele belangrijke huidverzorgingsproducten toegevoegd aan het assortiment en zullen in de toekomst het assortimentadvies blijven ontwikkelen om one-stop-shopping te stimuleren”, aldus Middelhoven.

De omnichannelvisie van L’Oréal is een goede manier om met de klant mee te denken, zegt Middelhoven. “Met het aanbieden van de producten in alléén de winkel haal je het niet, dus wij integreren online in ons advies. Je moet zijn waar de klant is en e-commerce speelt voor L’Oréal een grote rol in onze omnichannelvisie.”

Naast een onlineassortiment denkt het bedrijf ook mee hoe retailers de onlineconsument kan verleiden de producten te kopen, zoals bijvoorbeeld een gratis bezorging bij aankoop van een product.

Middelhoven zegt duidelijke keuzes te hebben gemaakt met een sterke focus op haarverzorging. “Wij willen de basis op orde hebben met het juiste assortiment voor de retailer en in het licht van one-stop-shopping liggen er nog voldoende kansen binnen onze categorieën, met name op gebied van huidverzorging.”

Wouter van Kooij

Category manager bij Hoogvliet over L'Oréal:

“De communicatie met L’Oréal is snel en efficiënt. We hebben geen dagelijks contact, maar waar nodig wordt er altijd snel en adequaat gehandeld. De service is prima!

L’Oréal kan daarnaast out-of-the-box meedenken om onze gezamenlijke doelen te behalen. Ze staan open voor de belangen van de retailer en proberen hier altijd op in te haken waar mogelijk.”

