Nestlé Purina zorgt voor extra groei door continue innovaties

GOUDEN PARTNER 2020 Categorie: Diervoeding Criterium: Omzetprestatie Winnaar: Nestlé Purina Petcare

AMSTELVEEN - Met de introductie van soepen creëerde Nestlé Purina een nieuw segment in de categorie Diervoeding. Door deze en andere innovaties zorgt deze Nestlé-tak voor extra groei. Dit jaar ontvangt het bedrijf dan ook de Gouden Partner voor Omzetprestatie.

Van harte gefeliciteerd met de Gouden Partner! Wat vinden jullie ervan?

“We zijn bijzonder blij met deze waardering van onze klanten, die is voor ons heel belangrijk. We voelen ons vereerd en het bevestigt dat we samen op de goede weg zijn. Samen met onze klanten zetten we ons iedere dag opnieuw in om de categorie Diervoeding te versterken en verder te laten groeien. Intensief contact, afstemming en klantspecifiek te werk gaan staan hierin centraal.”

Waarom zouden categoriemanagers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen in de categorie Diervoeding?

“We spreken graag op strategisch niveau met onze klanten maar ook zeker met de mensen op de winkelvloer. We kijken hierbij objectief naar de categorie: wat werkt het beste bij de specifieke formule, hoe ziet het klantprofiel eruit, waar staat de formule voor en hoe kunnen we dit het beste terug laten komen op het schap en online? Daarnaast zijn onze introducties succesvol en zorgen ze voor winstgevende groei.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie?

“We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om de categorie verder te laten groeien. In de afgelopen twee jaar hebben we met de introductie van soepen binnen zowel Gourmet als Felix een nieuw moment en nieuw segment gecreëerd. Hier zijn we enorm trots op! Daarnaast zijn we met onze sterke gevestigde merken zeer goed in staat om up-trading te realiseren in de categorie, door innovaties die aansluiten bij de huidige behoeftes van de consument.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“De samenwerking met onze afnemers was al goed, door onze innovatiekracht weten we de retailers, consument en hun katten en honden iedere keer weer te verrassen en verbeteringen door te voeren in het schap. We proberen nog meer de klant centraal te zetten, onze plannen op hen af te stemmen, en samen te kijken wat we kunnen doen om de categorie te laten groeien.”

Waarom zijn jullie op het criterium Omzetprestatie het meest succesvol binnen Diervoeding?

“We baseren onze adviezen altijd op data en objectiviteit, en kijken dan zowel naar rotatie als naar waarde en de rol van producten in de categorie. Wij hebben een sterk basisassortiment met Purina One, Felix, Bonzo en Beneful. Door continue innovaties bij bijvoorbeeld Gourmet zorgen we daarnaast voor extra groei.”

Tom de Goede

Category manager bier en petcare bij Detailresult Groep over Nestlé Purina:

“Nestlé Purina is een toonaangevende partij binnen Diervoeding. Het is een bedrijf dat constant innoveert en weet in te spelen op de wensen van de consument. Hiermee leveren zij een grote bijdrage aan de groei en de omzet van de categorie. De eerste soep voor katten is een goed voorbeeld van een innovatie, daarmee hebben ze een heel nieuw segment gevormd. Huisdieren zijn steeds meer onderdeel van het gezin. Consumenten willen voor hun dieren voeding die goed voor ze is, maar ook voeding om ze mee te verwennen. Bij Nestlé Purina wordt constant geïnnoveerd en zo dragen ze bij aan een goede omzet."

