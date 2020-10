Verkade gaat terug naar waar ze groots in zijn

GOUDEN PARTNER, Categorie: Chocolade, Criterium: Succes van introducties, Winnaar: Koninklijke Verkade

GOUDEN PARTNER AWARDS | ZAANDAM - Koninklijke Verkade is uitgeroepen tot Gouden Partner in de categorie Chocolade. Josine Janssen, category manager chocolade bij pladis global, het moederbedrijf van Koninklijke Verkade, is blij verrast.

“Wij zijn vorig jaar zowel binnen de koek als tussendoortjescategorie al uitgeroepen tot Gouden Partner en deze categorie voelt als de kers op de taart”, vertelt Janssen. “Dit maakt dat we in alle drie onze kerncategorieën nu Gouden Partner zijn. Daar zijn we erg blij mee, want het past in onze ambitie om nauw met onze handelspartners op te trekken en samen groeikansen te pakken.”

Sinds de start van pladis global (2016) heeft chocolade meer focus gekregen. “We zijn bezig met een flinke inhaalslag binnen een groeicategorie die niet wacht. We zijn teruggegaan naar wat Verkade chocolade zo goed maakt: onze core-smaken. Tot nu toe is er vooral in de categorie geïnnoveerd door middel van smaakvariaties, terwijl minimaal 60 procent van de verkochte chocolade ‘plain’ is.”

Maar daarmee word je geen Gouden Partner op het gebied Succes van introducties. Bij Verkade innoveren ze daarom door op smaken die ‘icoon’-potentie hebben, vertelt Marlieke Haagen, national accountmanager. “We hebben een oud icoon teruggebracht met de cappucino-smaak. Daarnaast brachten we vernieuwing met een ‘nieuwe klassieker’ als extra puur hazelnoot.Ook hebben we dit jaar bijvoorbeeld fors geïnvesteerd in seizoen: voor het sintseizoen hebben we vele letterinnovaties toegevoegd. Ook hebben we de displays vernieuwd, waardoor de presentatie impactvoller wordt en de consument zijn eigen chocoladeletter nog makkelijk vindt. De Gouden Partner is daarom een mooie erkenning van onze partners dat we op de juiste koers zitten, maar we zijn er zeker nog niet! 2021 wordt het jaar van Verkade en onze handelspartners: we komen binnenkort langs om meer te vertellen.”

Ze zijn bij Verkade namelijk volop bezig met een meerjaren chocoladestrategie. Volgens Laurie van Zeeland, senior brand manager chocolade, gaat Verkade komend jaar nog meer de beleving rondom verbinding met het thuisgevoel uitdragen. “Niet alleen gaan we het laten zien, maar ook echt creëren. Meer dan ooit vallen consumenten nu terug op vertrouwde, bekende merken als Verkade. Ons merk zit diep in de harten van de Nederlander.”

Activatie

Haagen benadrukt dat ze dit alleen samen met supermarktondernemers en category managers groot kunnen maken. “Het is belangrijk om komend jaar te focussen op activatie, zodat de waarde van impulsgedrag hoog blijft. Afgelopen jaar is het koopgedrag natuurlijk door corona veranderd en uitdagend geweest. Maar ondanks de verwachte recessie zal de behoefte aan ‘het dagelijkse chocolaatje’ groot blijven, en daar kunnen wij als Verkade de consument perfect in bedienen.”

Tim van Dorsselaer

Category manager bij Hoogvliet over Verkade:

“Koninklijke Verkade is voor ons een betrouwbare partner met sterke merken en kwalitatief goede producten. Middels marktinzichten, adviezen en een proactieve houding helpen ze ons bouwen aan de categorieën waarin ze actief zijn. Daarnaast proberen ze hun port folio actueel te houden met relevante en waardetoevoegende innovaties.”



