Winnaar Innova Klassiek Koninklijke Verkade: ‘Vernieuwen en variatie zijn belangrijk voor een aantrekkelijke categorie’

ZAANDAM - Koninklijke Verkade is trots op het winnen van de Innova Klassiek. Category manager Jingyi Hu, licht toe waarom Verkade Kookchocolade zo’n succes is in het retaillandschap.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“Vernieuwen en variatie zijn belangrijk om de categorie aantrekkelijk te houden. Met deze onderstreping van blijvend succes zijn we erg vereerd en trots om deze erkenning van onze handelspartners te krijgen.”

Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“Verkade Kookchocolade is ontwikkeld vanuit een sterk consumenteninzicht: de grootste barrière bij gebruik van chocolade in recepten is de angst dat het mislukt. Wij hebben hiervoor een uniek, UTZ-gecertificeerd recept ontwikkeld, speciaal voor het gebruik van chocolade tijdens het bakken en koken. Kookchocolade smelt sneller en vloeit mooier dan gewone chocolade. Daarnaast speelt de reep in op gemak: de reep is verdeeld in handige deelblokjes van 10 en 25 gram, waardoor je zonder weegschaal aan de slag kan. Inclusief een makkelijke gebruiksaanwijzing op de verpakking, waardoor de barrière bij de consument ook weggenomen wordt. Verkade Kookchocolade staat in het Bakschap (terwijl de overige repen daar niet liggen) en laat zien dat een sterk A-merk als Verkade vertrouwen wekt en een kwaliteitsstempel achterlaat bij de consument.”

Wat heeft u er als fabrikant aan gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

“Verkade Kookchocolade is in het begin ondersteund door een pr-campagne met inzet van influencers. Daarnaast zijn er op www.verkade.nl veel recepten met Kookchocolade (en ons overige koek- en chocoladeassortiment) te vinden.”

Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“We zien dat koken en bakken met chocolade naar aanloop van de feestdagen populairder wordt. Verkade Kookchocolade heeft een hogere waarde (ten opzichte van reguliere repen) en tijdens deze periode zie je de omzet van Kookchocolade verdriedubbelen. De meest makkelijke vorm is het product tijdens de feestdagen te verhogen in distributie en second placement te geven door middel van relevante cross-sells; denk in combinatie met andere bakproducten of bij vers fruit.”

In hoeverre is ondersteuning van dit product nog steeds noodzakelijk?

“We helpen onze handelspartners door ze jaarlijks een seintje te geven als de feestdagen er weer aankomen, zodat het product weer top of mind is. Waar mogelijk nemen we het product mee in onze campagnes.”

Jan Verbeeten ondernemer Plus Verbeeten:

“Deze chocolade speelt uitstekend in op de vraag naar gemak van de consument, die er een product bij heeft dat sneller smelt dan reguliere chocolade. Een aantal jaren geleden kwam de baktrend op, rondom tv-programma’s als Heel Holland Bakt. Het was een goede zet van Verkade om dat momentum te vangen, met een blijver als resultaat.”

Bron: Levensmiddelenkrant