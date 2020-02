Winnaar Innova Klassiek Pure Ingredients: ‘Met dit product hebben we de reguliere pizza bijzonder gemaakt’

Döner kebab is erg populair in Nederland. Pure Ingredients vertaalde dit succes in een unieke pizza die nu een ware klassieker is geworden. (Foto: Johan Geujen)

VENLO - De Lekker&Anders Döner Pizza is tot winnaar uitgeroepen van de Innova Klassiek. René van Appeldorn, cco bij Pure Ingredients, en trade marketeer Anouk Gatzen vertellen enthousiast over het product en waarom het goed in de smaak valt bij de consument én retailer.

Wat vinden jullie ervan dat dit product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“We vinden het een enorme eer om te horen dat de Lekker&Anders Döner Pizza als onmisbaar in het schap wordt beschouwd. De zeer dunne pizzabodem die bestreken is met heerlijke roomkaas en belegd met mozzarella, tomaten, paprika en reepjes döner kebab is een uniek en onderscheidend product. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een product dat niet meer weg te denken is in de supermarkt. Het is een bekroning op alle inspanningen die zijn verricht ter ondersteuning van het product. Door de topping hebben we de reguliere pizza bijzonder gemaakt. De pizzacategorie wordt al jarenlang gedomineerd door Italiaanse en Amerikaanse pizzavarianten. Voor ons is de Döner Pizza een van de weinige pizza’s die deze categorie verrijkt heeft vanwege de unieke variant die buiten de bekende smaakrichtingen valt.”

Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

Gatzen: “Döner kebab is populair in Nederland. Kijk alleen maar naar de stijging van het aantal döner- en grillrooms. Daarnaast hebben we het product goed ondersteund door middel van foodtrucks, activatie met sausschaaltjes, ovenhandschoenen en pizzasnijders. In 2019 hebben we een tv-commercial uitgezonden en de receptuur geoptimaliseerd. Dat heeft geleid naar de flinterdunne, maar iets luchtigere bodem.”

Wat heeft u gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

Van Appeldorn: “Gedurende de jaren hebben we verschillendeactiviteiten verricht om de penetratie van het product te verhogen. Zo hebben we bijvoorbeeld in-store activiteiten verricht, met win- of premiumacties. Ook hebben we via social media ondersteuning geboden en meerdere digitale campagnes gehad. We proberen altijd mee te denken met de retailer, zo hebben we de laatste jaren ook de inzet van de veelzijdige foodtruck verzorgd. Daarnaast kijken we continu naar verbetering.”

In hoeverre is ondersteuning van dit product nog steeds noodzakelijk?

Gatzen: “We blijven het product ondersteunen door middel van optimalisatie van de receptuur en de introductie binnen Foodservice in 2019. Hierdoor hebben we ook via alle out-of-homelocaties de vraag naar het product versterkt.”

Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

Van Appeldorn: “Binnenkort komen we met een Texmex Pizza en Garlic Flatbread. Pure Ingredients gelooft dat er volop ruimte is voor innovatieve en unieke productuitbreidingen binnen pizza. Tevens blijkt uit marktonderzoek dat de consument in de pizzacategorie steeds meer op zoek is naar de wereldkeuken. Tot slot introduceert Lekker&Anders exclusief de Frikandel Speciaal Pizza, waarmee het element fun ook naar voren komt binnen pizza.”

Rene van Boven, ondernemer Jumbo Kapelle:

“De Lekker&Anders Döner Pizza van Pure Ingredients is de enige in haar soort. Dit wil niet meteen zeggen dat de consument het automatisch koopt, maar deze pizza valt goed in de smaak. De ondersteuning vanuit de fabrikant is goed, aangezien hij de pizza met acties onder de aandacht brengt.”

Bron: Levensmiddelenkrant