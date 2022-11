Bavaria neemt stelling in over omstreden WK

LIESHOUT - Vandaag introduceert Bavaria haar commercial ‘Hele gekke tijden de musical’. Het biermerk spreekt zich in de musical, met acteurs Leo Alkemade en Bart de Rijk in de hoofdrol, uit over het omstreden voetbaltoernooi in Qatar.

Het wereldkampioenschap voetbal ligt door de misstanden in gastland Qatar bijzonder gevoelig. Eerder moest Jumbo haar betwistbare reclamespot, waarin hossende bouwvakkers te zien waren, terugtrekken wegens een stortvloed aan kritiek. De bierbrouwers gooien het over een heel andere boeg. In de vier minuten durende musical bespreken Sinterklaas (Alkemade) en de Kerstman (De Rijk) de tijd waarin we zitten. Waar de feestdagen en grote voetbaltoernooien eerder juist voor verbinding zorgden, drijft dit de bevolking nu juist verder uit een. “Betekent juichen voor Oranje in de zak mee terug naar Spanje?” en “Moeten we dit jaar de leeuw misschien wél in z’n hempie laten staan?” vragen de hoofdpersonen zich af. De grootheden van de decembermaand trekken een duidelijke conclusie: laten we vooral samen blijven.



Ludiek

“Laten we duidelijk zijn: we keuren de misstanden rondom het toernooi en Qatar ten zeerste af. Een voetbaltoernooi van Oranje is voor ons normaal gesproken hét moment om ludiek in te haken met een oranje premium op de winkelvloer, maar dit jaar vinden we dat ongepast. We staan achter Oranje, maar we doen niet alsof er niks aan de hand is”, zegt Florent Renders, marketing manager Nederland bij Swinkels Family Brewers, waar Bavaria onderdeel van is. Hij vervolgt: “Dit jaar gebruiken we onze stem om juist een kritische boodschap te laten horen, op een manier die bij ons past. We benoemen de twijfel die bij menig Oranjefan heerst en leggen de nadruk op de verbroedering van mensen en het samenkomen, ongeacht of je voetbal kijkt of niet. Dat is ons als brouwer ook niet vreemd: ons bier brengt al generaties mensen bij elkaar.”



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops