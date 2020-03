Beste Introductie 2019: Fuze Tea Apple Cinnamon

‘Seizoensvarianten worden met open armen ontvangen’

ROTTERDAM - Het succes van Fuze Tea Apple Cinnamon wordt gewaardeerd! Tiffany Vester, senior manager Field Sales Home en Catrien Dix, associate director Commercial Development – Home bij Coca Cola European Partners kijken terug op de introductie.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de prijs?

Dix: “We hebben in 2019 het assortiment van Fuze Tea uitgebreid met een unieke ijsthee die je zowel warm als koud kunt drinken: Fuze Tea Apple Cinnamon. We zijn blij dat de stappen die we zetten met Fuze Tea opnieuw worden gewaardeerd door onze retailpartners en natuurlijk door de consument.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

Vester: “De introductie van Fuze Tea twee jaar geleden heeft het ijstheesegment op zijn kop gezet. In het eerste jaar was het merk al bij meer dan 25.000 out-of-homelocaties verkrijgbaar en in meer dan 92 procent van de supermarkten in Nederland. Dit maakte het ijstheemerk de grootste introductie in vijf jaar. Het merk staat sindsdien niet stil en brengt ook in 2020 een innovatie op de markt. Met deze innovatie hebben wij onze retailpartners ondersteund tijdens de koudere wintermaanden met een relevante propositie binnen het ijstheesegment, om zo samen meer waarde te kunnen creëren.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

Vester: “Vanaf dit jaar gaan alle Fuze Tea-varianten over op een nieuw recept, gemaakt met getrokken thee in plaats van gedroogd thee-extract. De vertrouwde smaak van Fuze Tea blijft behouden. Met deze nieuwe formule zet Fuze Tea de nieuwe standaard in het ijstheeschap. Daarnaast hebben we een volgende stap gezet richting duurzamere verpakkingen. Alle PET-flessen van Fuze Tea zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic (rPET). De van origine groene verpakkingen - alle Fuze Tea Green Tea varianten - zijn nu ook transparant van kleur. Door te kiezen voor transparante flessen kunnen we op grote schaal en met een continue stroom transparant PET inzamelen en inzetten als grondstof voor nieuwe verpakkingen. Hiermee besparen we in Nederland ruim een half miljoen kilo aan nieuw plastic en zo’n 40% minder CO2-uitstoot.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Dix: “Ook in 2020 hebben we met de buitendienst focus op Fuze Tea. Wekelijks bezoeken we de supermarkten met wie we een samenwerking hebben. In combinatie met veelal nationale acties bieden we een wisselend activatieprogramma. In 2019 hebben we dit bijvoorbeeld gedaan middels een Fuze Tea-winkelwedstrijd om de supermarkten te bedanken voor de succesvolle introductie twee jaar geleden.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

Dix: “Als opvolger van de winterse smaakvariant introduceren we nu een zomerse variant. Dit is de eerste smaakvariant gemaakt volgens het nieuwe recept: Fuze Tea Green Tea Blueberry Jasmine. Hiermee spelen we in op de voorkeuren en wensen van de Nederlandse consument: de voorliefde voor groene thee en de behoefte aan een breder aanbod van ijsthee met unieke smaken. Deze smaak is verkrijgbaar vanaf begin maart.”

Juryrapport:

“De Fuze Tea Apple Cinnamon loopt ontzettend goed. Het is een frisdrank die in trek is bij

jongeren. De smaak is onderscheidend en is een groot succes. Het is jammer dat dit een seizoensproduct is, maar we hopen Fuze Tea Apple Cinnamon komende herfst weer in het schap te verwelkomen.”

Jesper Sjouwerman, dkw-manager Jumbo van Vliet

Bron: Levensmiddelenkrant