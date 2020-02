Winnaar Innova Klassiek Euroma: 'Original Spicies geven het schap nieuwe groei-impulsen'

ZWOLLE - Euroma heeft met de producten Original Spices Al-Andalus en Chinese 5 Spice de Innova Klassiek gewonnen. Sandra Schrijver, brand manager bij Euroma, geeft een toelichting op de winnende specerijenmixen.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“We zijn blij en trots dat deze smaken als onderdeel van het totale Euroma Original Spices-assortiment bij onze klanten zo goed worden gewaardeerd. Dit concept is absoluut vernieuwend geweest in het kruiden- en specerijenschap. De opvallende blikjes met daarin de beste specerijen van Euroma en de geweldige smaakcomposities van Jonnie Boer maken de Original Spices tot de beste en lekkerste specerijenmelanges die in Nederland verkrijgbaar zijn. Het geeft het kruiden- en specerijenschap elke dag weer nieuwe groei-impulsen.”



Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“De consument reist veel meer de wereld over en ook door het internet worden exotische smaken minder exotisch. Specerijen zijn een gemakkelijke manier om de smaken van andere culturen en regio’s naar je keuken te brengen. De Original Spices van Euroma spelen hier optimaal op in en innoveren bovendien continu met nieuwe smaken.”



Wat heeft u er als fabrikant aan gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

“Het belangrijkste is natuurlijk dat er een duidelijke consumentenbehoefte is aan pure, smaakvolle kruidenmelanges zonder toegevoegd zout. We geloven er zelf heel erg in om de consument te inspirerende met recepten via receptenkaarten en de magazines van onze handelspartners. Daarnaast zijn we online zeer actief en inspireren we dagelijks met nieuwe recepten, blogs en videomateriaal.”



In hoeverre is ondersteuning van dit product nog steeds noodzakelijk? Kunt u recente voorbeelden geven?

“Ondersteuning van het product blijft altijd noodzakelijk. Het belangrijkste is om regelmatig te vernieuwen. Daarom komen we elk jaar met nieuwe melanges die we in nauwe samenwerking met Jonnie Boer ontwikkelen. Dit jaar hebben we Soto en African Braai aan het assortiment toegevoegd. African Braai is exclusief verkrijgbaar bij De Librije.”



Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“Dit premium concept van Euroma stimuleert de groei van de gemiddelde aankoopprijs per huishouden en trekt ook nieuwe klanten naar de categorie. Plaats dit concept op een opvallende plek in het schap en geef het voldoende ruimte voor verdere groei.”

Reactie Jan Verbeeten, ondernemer Plus Verbeeten:

“Euroma speelt goed in op de trend van de Marokkaanse en Aziatische keuken. Dit soort smaken spreken tot de verbeelding bij de consument. Ik kan me voorstellen dat die ze associeert met de landen waar ze vandaan komen, waarbij uitgebreide buitenlandse keukens passen. Die heeft Euroma goed bij elkaar gebracht met vernieuwende producten in het schap.”

Bron: Levensmiddelenkrant