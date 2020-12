Vier op de tien supermarkten opent deuren op nieuwjaarsdag

NIEUWVEEN - Meer dan 40 procent van de supermarkten in Nederland opent de deuren op nieuwjaarsdag. Daarmee is dat een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl.

In 259 gemeenten is er tenminste één supermarkt open op 1 januari, terwijl in 96 gemeenten, met name in de Biblebelt, de winkels dicht blijven. Vooral de grote gemeenten gaan er meer dan de helft van de supermarkten open. Amsterdam telt met 144 vestigen de meeste geopende winkels. In sommige gemeenten kan de consument zelfs al vanaf 10.00 uur ‘s ochtends boodschappen doen.

Op oudjaarsavond sluiten de meeste supermarkten de deuren na 19:00 uur. Een kleine 10 procent van de supermarkten blijft na deze tijd geopend.