A Brand New Day zet in op het alcoholvrije segment

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Likorette en Premix, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: A Brand New Day

GOUDEN PARTNER AWARDS | BREDA - In de categorie Likorette en Premix is A Brand New Day de Gouden Partner op het criterium Rendementsbijdrage. Brand manager Borrel& Alice Malka, trade marketeer retail Daphne Emmers en accountmanager Superunie Arjan van Brussel geven antwoord op de vragen van Levensmiddelenkrant.

Hoera, winnaar van de Gouden Partner! Wat vinden jullie daarvan?

“Allereerst zijn we supertrots op het feit dat we de Gouden Partner hebben gewonnen. Bovenal vinden we het fantastisch om waardering te krijgen vanuit de handel voor hetgeen we de afgelopen jaren samen bereikt hebben. Dit is een sterke motivatie om de huidige samenwerking continu te blijven intensiveren.”



Wat maakt jullie uniek?

“Enkele jaren geleden zijn we gestart met het concept Borrel&. We zagen dat de Nederlandse consument steeds kwalitatiever ging borrelen: in plaats van bier, wijn en bitterballen gaan zij tegenwoordig op zoek naar mooie kwalitatieve drankjes en lekkere hapjes. Borrel& is een combinatie van onze kwalitatieve, zomerse merken die goed op borrelmomenten aansluiten. Met dit gezamenlijke draagvlak verleiden we consumenten om van dit moment iets bijzonders te maken, bijvoorbeeld met onze succesvolle merken Aperol en Crodino.”



Hoe spelen jullie verder in op het borrelmoment?

“We hebben diverse thema-initiatieven geïntroduceerd voor de winkelvloer, zoals een borreldisplay waarbij de consument een gratis glas ontving bij aankoop van een van de merken. Op deze manier had de retailer succesvolle activaties tot zijn beschikking, waarmee hij de consument thuis kon laten genieten van het borrelmoment.



“Daarnaast hebben we het borrelassortiment de afgelopen jaren uitgebreid met een makkelijke klanten-klare Aperol Spritz en de bitterzoete Crodino Rosso. Ook hebben we op diverse momenten grootschalige sampling ingezet, waardoor nog meer consumenten kennis hebben gemaakt met het merk Crodino.”



“Komend jaar introduceren wij het Borrel& 0.0-concept. De afgelopen jaren is de alcoholvrije trend in het biersegment opgekomen. Nu zien we dat de consument ook steeds meer op zoek is naar non-alcoholische alternatieven tijdens het borrelmoment. Crodino is de absolute kartrekker van het 0.0-borrelsegment: ’s-werelds eerste en grootste non-alcoholische aperitief, al sinds 1965! Met een vernieuwing zoals The Duchess, de eerste alcoholvrije gin-tonic, gaan we dit segment verder uitbouwen.”



Hoe kunnen retailers jullie producten het beste aan de man brengen?

“Het kwalitatieve borrelmoment is impulsgedreven en categorieoverstijgend. Door het aanbieden van een secondplacementcombinatie van onze borrelmerken met bijbehorende borrelhapjes, kunnen impulsaankopen worden getriggerd. De meest relevante periode hiervoor is gedurende de voorzomer en zomer. Dit is ook de periode waarin wij onze merken groots ondersteunen via massamedia zoals op televisie en via abricampagnes. Daarnaast hebben we de laatste jaren flink geïnvesteerd in onze organisatie. Daardoor zijn we beter in staat om samen met klanten na te denken over klantspecifieke mogelijkheden en oplossingen. Dit betreft onder andere innovatiesupport, promotieplanning en categoriemanagement.”

Cathelijne van Meggelen

Category manager bij Hoogvliet over A Brand New Day:

Cathelijne van Meggelen is zeer te spreken over de samenwerking met A Brand New Day. “Ze zijn altijd goed bereikbaar. Daardoor kun je snel met ze schakelen en duidelijke afspraken maken.” De Gouden Partner is daarom zeker verdiend. “Ze zijn ook prima op de hoogte van de markt en alle retailers. Ze begrijpen de propositie van Hoogvliet goed”, aldus de category manager.

