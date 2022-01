Aanhoudende omzetgroei voor Jumbo in 2021

VEGHEL – De consumentenomzet van de formule steeg met 2 procent en bedroeg 9,9 miljard euro in het afgelopen jaar. Er was sprake van een omzetgroei van circa 4 procent en de supermarktketen heeft een marktaandeel in Nederland bereikt van ruim 22 procent. Jumbo blikt terug op een veelbewogen jaar en deelt vast wat van de plannen voor 2022.

Jumbo heeft in 2021 18 nieuwe winkels geopend, waarvan de helft in België. Twee daarvan worden door franchisenemers geëxploiteerd. In Antwerpen werd onlangs de eerste Jumbo City van het land geopend. Het totale aantal winkellocaties van Jumbo bedraagt nu 705. Ook zijn 55 winkels uitgebreid en/of vernieuwd en zijn alle vestigingen inmiddels voorzien van een Hema-schap. Dit jaar zullen, bij wijze van proef, ook voedingsproducten van Jumbo in enkele Hema-winkels komen te liggen. Er staan circa 15 winkelopeningen in België op stapel in 2022.

Online

Ook online heeft een groeispurt achter de rug en kende een omzetstijging van 30 procent. Jumbo investeerde daartoe ‘fors’ in haar E-commerce netwerk. De formule opende in Bleiswijk haar derde E-Fulfilment Center en 10 bezorghubs in de buurt van steden. Dit jaar staan er nog 4 nieuwe hubs op stapel en de keten bereidt zich voor op een nieuw E-Fulfilment Centre. Jumbo 'ziet onverminderd potentieel in de markt voor online boodschappen’, maar erkent ook dat hier ‘forse investeringen nodig blijven’. Vandaag kondigde Jumbo aan een strategische samenwerking te zijn aangegaan met Gorillas, ‘om te profiteren van elkaars expertise en tegelijkertijd de eigen marktpositie te versterken.’

Bewogen jaar

Het was een bewogen jaar, vertelt ceo Frits van Eerd: “Door het grillige verloop van de pandemie hebben onze medewerkers, ondernemers en leveranciers opnieuw extra inspanningen moeten leveren om de voedselvoorzieningen en veiligheid voor klanten en medewerkers op peil te houden. Hun veerkracht en geweldige inzet om onze klanten de leukste boodschap te blijven bieden verdient alle dank en lof. Klanten waarderen dit enorm, zoals onder meer blijkt uit het recentste GfK Kerstrapport waarin we als beste landelijke supermarkt de ranglijst aanvoeren. Het is al de negentiende keer dat we deze prijs in de wacht slepen, maar het voelt extra speciaal nu ons familiebedrijf honderd jaar bestaat en het predicaat Koninklijk mag dragen. Dit alles motiveert ons enorm om te blijven uitblinken in klantgerichtheid.”

Kritisch

Geen makkelijke opdracht in het veranderend speelveld van de foodbranche, met veranderd klantengedrag, de sterkte groei van online boodschappen doen en de nieuwe, vaak internationale partijen, laat Jumbo weten. Van Eerd: “Vanuit onze langjarige focus op de klant moeten we als familiebedrijf ook kritisch blijven kijken naar ons verdienmodel en zullen we indien nodig onze formule en bedrijfsvoering hierop aanpassen. Het gaat goed met Jumbo, en daar werken we met z’n allen hard aan. Maar successen uit het verleden bieden ook bij Jumbo geen garanties voor de toekomst. Slim vernieuwen én de kosten in toom houden, dáár draait het in deze uitdagende tijd allemaal om.”

Bron: Levensmiddelenkrant