Aanmelden gouden partner is weer mogelijk

NIEUWVEEN - Levensmiddelenkrant organiseert dit jaar de 25ste Gouden Partner-verkiezing. Fabrikanten uit 17 categorieën kunnen zich vanaf nu aanmelden om hun nominatie te garanderen. Bent u de afgelopen twee jaar zelf een echte Gouden Partner gebleken in uw samenwerking met retailers? Geef u dan nu op!

In deze jubileumeditie nemen inkopers en category managers van supermarktorganisaties opnieuw deel in een zorgvuldig samengestelde jury. Ze gaan voor de in totaal 17 productcategorieën na welke fabrikant zich het meest heeft bewezen als Gouden Partner. De jury weegt verschillende criteria af en beoordeelt op Omzetprestatie, Rendementsbijdrage, Meedenken op assortimentsniveau en Succes van introducties.

Nieuwe categorie

Dit jaar is een nieuwe categorie toegevoegd: Vleesvervangers en vegetarisch. Eerder deden fabrikanten binnen dit segment al mee, verspreid over reeds bestaande categorieën. Omdat het assortiment de laatste jaren zo hard is gegroeid konden we niet anders dan er een nieuwe categorie voor introduceren.



Inschrijven tot 25 juli

Wilt u er zeker van zijn dat u in het proces wordt meegenomen? Dan kunt u zich tot 25 juli inschrijven op levensmiddelenkrant.nl/gouden-partner. Dat gaat heel eenvoudig, want Levensmiddelenkrant heeft alleen wat basisgegevens nodig, waarna de jury het echte werk doet. Veel succes en hopelijk tot bij de uitreiking!

Bron: Levensmiddelenkrant