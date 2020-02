ABN Amro ‘Retailers kunnen zich blijven onderscheiden in fysieke winkel’

Hoe supermarkten kunnen anticiperen op de verschuiving naar online

AMSTERDAM – Winkeliers zullen moeten reageren op de enorme groei van online. Dat zeggen analisten bij ABN Amro. De online-retailverkoop is sinds 2013 zo hard gestegen, dat dit vraagt om een antwoord in de winkelstraat. Maar geldt dit ook voor supermarkten? Sector banker Henk Hofstede: “Online assortiment kan een reden zijn een andere supermarkt te bezoeken.”

ABN Amro verwacht een omzetgroei in de gehele retail van 2 procent, in 2020 en 2021. Voor supermarkten wordt een omzetgroei verwacht van 1,5 procent. Mede door de btw-verhoging bleef die het afgelopen jaar achter. Goed nieuws voor de sector, maar achter de goede cijfers gaat een uitdaging schuil. Het bekende gegeven van consumenten die steeds meer online kopen en daardoor minder in de winkelstraat komen, zal zich verder door ontwikkelen, verwachten sectordeskundigen van ABN Amro.

Voor supermarktformules werkt dit anders dan bij de meeste non-foodwinkels. “Voor heel veel buurtcentra is de supermarkt de grote trekker. Die voorziet nog steeds in een primaire behoefte. De meeste consumenten komen er nog meerdere keren per week”, aldus ABN Amro sector banker Retail Henk Hofstede desgevraagd. “Bij kleding ligt die frequentie veel lager en is het aanbod van andere winkels in een winkelgebied voor de aantrekkelijkheid en traffic veel belangrijker. Daarnaast is van alle foodbestedingen circa 5 procent online in het derde kwartaal van 2019, terwijl volgens GfK in dezelfde periode, van alle kledingaankopen, 32 procent via het onlinekanaal ging. De onlineconcurrentie is daar veel groter.”

Verliezen

Volgens voorspellingen zullen supermarktformules het ook de komende jaren niet zo moeilijk gaan krijgen als bijvoorbeeld kleding- en elektronicazaken, maar aanpassing aan het gedrag van de consument blijft van groot belang. “Uit consumentenonderzoek van Deloitte in 2018 blijkt dat 15 procent van de consumenten waarschijnlijk bereid is naar een andere onlinesupermarkt te gaan als de eigen super geen onlinepropositie heeft. Wat voor effect heeft dat op de fysieke winkel? Consumenten willen namelijk steeds meer convenience”, zegt Hofstede. “Als je niet zou investeren in het onlinekanaal, zou je als supermarktformule op een andere wijze moeten werken aan onderscheidend vermogen.”

Hofstede noemt voorbeelden als service, excellent personeel, een breed assortiment, prijs, de mogelijkheid tot directe consumptie, goede locaties met parkeergelegenheid en bereikbaarheid met OV. “De consument eet tegenwoordig gemiddeld vaker dan de traditionele drie keer per dag. Daarnaast bepalen veel, met name jongere consumenten steeds later of pas in de supermarkt, wat ze gaan eten. Van hun werk naar huis gaan ze nog snel even de stadssupermarkt in.”

Beleving

Een andere voorwaarde waarvoor een consument nog steeds naar de supermarkt komt is ‘beleving’, zeggen ook consumentenonderzoekers van Deloitte in 2019. Hofstede vult aan: “Een supermarkt kan zich onderscheiden door inspiratie te bieden, bijvoorbeeld door kookworkshops op de winkelvloer te geven, veel vers en kant-en-klaarmaaltijden aan te bieden of de mogelijkheid bieden die direct te nuttigen. FSIN noemde dit vorig jaar de zogenaamde ‘Superants’, oftewel meer beleving op de winkelvloer.

Daarnaast kunnen supermarkten nog steeds de ‘vergeten’ boodschappen aanbieden. De supermarkt wordt ook steeds meer een ontmoetingsplaats. Met name voor ouderen, die minder eten maar wellicht meer behoefte hebben aan gemak en gezondheid. Als het volume omlaag gaat, moet de prijs door extra waarde toe te voegen omhoog om dezelfde omzet te behouden. Meer margerijke producten en nieuwe diensten zoals een healthdienst kunnen dan helpen. De super als verlengde van de huisarts, daar geloof ik sterk in.”

Online blijft hoe dan ook een uitdaging, ziet Hofstede. “Het is heel lastig om op dit moment rendement te maken met onlineboodschappen”, zegt hij. “Met name de invulling van de ‘last mile’ is daar debet aan. Die is kostbaar. Diverse supermarkten hebben geëxperimenteerd met diverse soorten bezorging, zoals pick-up door de consument bij de winkel, bezorging vanuit de winkel, met dc’s en eigen bezorging of via derden bezorgen. Kleinere formules zullen naar alle waarschijnlijk moeten gaan samenwerken als ze iets met online willen. Je zult immers enige schaal moeten hebben om de kosten beheersbaar te houden. Of je moet er toch voor kiezen er nog niet aan te beginnen”, besluit Hofstede.

Bron: Levensmiddelenkrant