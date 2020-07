Ahold Delhaize: ‘Emissie terug met 50 procent’

ZAANDAM – Ahold Delhaize wil de CO2-uitstoot van al haar activiteiten hebben gehalveerd in 2030. Dit ten opzichte van 2018. Dat staat in het nieuwe klimaatplan van het moederbedrijf van onder ander Albert Heijn, maar ook meerdere Amerikaanse winkelformules.

De holding wil de hele bedrijfsketen aanpakken en dus ook consumenten en leveranciers bij de verduurzaming betrekken. “Klimaatverandering heeft invloed op onze planeet en voedselverbouwing en zal steeds invloed blijven hebben op ons bedrijf”, zegt ceo Frans Muller. “Door ambitieuze nieuwe doelen te stellen en de Task Force on Climate-related Disclosures te steunen, neemt Ahold Delhaize een leidersrol in het verzachten van een wereldwijde crisis. We bereiden ons erop voor veerkrachtiger en gezonder te worden in de toekomst.”

Koelsystemen

De holding belooft samen met lokale merken de totale emissies van winkels, dc’s, ondernemingen en kantoren met de helft terug te brengen in 2030. Daarvoor neemt Ahold Delhaize de uitstoot van 2018 als uitgangspunt. In de praktijk betekent dit dat bij productie, distributie en verkoop meer gebruik moet worden gemaakt van groene stroom, ondernemingen meer energie-efficiënt moeten gaan werken, de koelsystemen worden verbeterd en de logistiek groener wordt ingericht.

Ahold Delhaize geeft aan dat merken (zoals formules) de handen ineen zullen slaan met leveranciers en consumenten bewuster zullen worden gemaakt. Zo zouden er meer lage-uitstoot-producten in de schappen komen te liggen en moet verpakkingsafval worden verminderd. De organisatie houdt de voorderingen bij in de jaarlijkse rapportages.

Pilot

Albert Heijn-winkels zijn al langer aan het verduurzamen en er loopt een pilot met elektrisch bezorgen in stedelijke gebieden. Het volledige klimaatplan is hier te lezen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops