Albert Heijn opent 300e winkel met nieuw concept

ZAANDAM – Albert Heijn opende vandaag de vernieuwde supermarkt aan ’t Loo in Heiloo. Dat is de 300e winkel met het vernieuwde concept.

Ceo Marit van Egmond opende samen met supermarktmanager Maarten Hart de deuren van het filiaal in het Noord-Hollandse dorp. De focus ligt met de nieuwe formule meer op verse producten, gemak voor de klant en digitale innovatie. De eerste driehonderd klanten kregen vanwege de mijlpaal een doosje aardbeien.

Tempo

Volgens de grootgrutter gaat de vernieuwing van winkels in hoog tempo door. Naast het filiaal in Heiloo ging vandaag ook in Drunen een winkel open met het nieuwe concept. Voor volgende week staan er drie winkelopeningen in de planning. Marit van Egmond, ceo Albert Heijn, reageert op de daarop: “Met deze 300e winkel hebben we weer een mijlpaal bereikt in de grootste verbouwingsoperatie uit de geschiedenis van Albert Heijn. Het is fantastisch om te zien hoe we samen met onze partners er elke keer in slagen in korte tijd een winkel volledig te verbouwen.” Bovendien is er volgens van Egmond ook op personeelsvlak iets veranderd. “Sinds kort is het managementteam in alle winkels, en dus ook in Heiloo, versterkt met een gespecialiseerde manager vers. Zo is er nog meer vakkennis en oog voor kwaliteit in de winkel en dat merken klanten direct".

Bron: Levensmiddelenkrant